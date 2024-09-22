القائمة الكاملة لنتيجة تنسيق جامعة الأزهر (بنين وبنات) للعام الجامعي الجديد 2025 - 2024

تنسيق جامعة الأزهر 2024، أعلنت جامعة الأزهر منذ قليل عن نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي الجديد 2024/ 2025، حيث شهدت بعض التغيرات في نسب النجاح مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر أن الحد الأدنى للقبول بالكليات كالتالي:

طب البنين والبنات القاهرة (618) درجة بنسبة 95.08%

كليات طب بنات وبنين دمياط (613) درجة بنسبة 94.31%

كليات طب بنين وبنات أسيوط (609) درجة بنسبة 93.69%

كليات صيدلة بنين وبنات القاهرة (599) درجة بنسبة 92.15 %

كليات طب الاسنان بنين وبنات القاهرة (607) بنسبة 93.38%

كلية هندسة بنين وبنات القاهرة (582) درجة بنسبة 89.54 %

هندسة بنين قنا (576) درجة بنسبة 88.62 %.

كلية علوم القاهرة تخصص عام ( 516 ) درجة بنسبة 79.38 %،

كلية الهندسة الزراعية القاهرة تخصص عام ( 518 ) درجة بنسبة 79.69 %

اللغات والترجمة تخصص عام ( 491 ) درجة بنسبة 75.54 %

معهد اعداد فنى التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة ( 567 ) درجة بنسبة 87.23 %

معهد اعداد فنى المختبرات بكلية العلوم القاهرة ( 559 ) درجة بنسبة 86 %

كلية الاعلام ( 453 ) درجة بنسبة 69.69 %

كلية التجارة القاهرة تخصص عام ( 481 ) درجة بنسبة 74 %

كلية الزراعة القاهرة تخصص عام ( 478 ) درجة بنسبة 73.54 %

كلية التربية بالقاهرة تخصص عام ( 379 ) درجة بنسبة58.31 %،

كلية اللغة العربية تخصص عام ( 435 ) درجة بنسبة 53.08%.

تنسيق جامعة الأزهر علمى بنات



كلية التمريض بنات (578) درجة بنسبة 88.92 %

كلية العلوم تخصص عام ( 562 ) درجة 86.46 %

المعهد الفنى للتمريض بمستشفى جامعة الازهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر ( 577 ) درجة بنسبة 85.69%

كلية الاعلام ( 525 ) درجة بنسبة 80.77 %

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية (488) درجة بنسبة 75.8 %

تنسيق جامعة الأزهر أدبي بنين

كلية اللغات والترجمة تخصص عام ( 355 ) درجة بنسبة 56.35%

كلية الإعلام ( 440 ) درجة بنسبة 69.84%

شريعة وقانون باللغة الانجليزية بمصروفات ( 496 ) درجة بنسبة 78.73%

كلية التجارة القاهرة تخصص عام ( 429 ) درجة بنسبة 68.1%

كلية التربية الرياضية القاهرة ( 357 ) درجة بنسبة 56.67%

كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام ( 351 ) درجة بنسبة 55.71%

كلية اللغة العربية تخصص عام ( 340 ) درجة بنسبة 53.97%

معهد معاونى القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة (353 ) درجة بنسبة 56.03



كلية الاعلام ( 519 ) درجة بنسبة 82.38%

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية (494) درجة بنسبة 78.41%

كلية التجارة بنات القاهرة تخصص عام ( 406 ) درجة بنسبة 64.44

معهد معاونى القضاء بكلية الدراسات الاسلامية العربية بنات القاهرة ( 409 ) درجة بنسبة 64.92%

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية 2024 الاستعلام عن نتائجهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الخطوات التالية:

1. زيارة موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الدخول على هذا الرابط «اضغط هنــــــــــــــا».

2. اختيار قسم خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية.

3. إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

4. الضغط على زر 'عرض النتيجة' للحصول على نتيجة التنسيق.

بهذه الخطوات، سيتمكن الطلاب من معرفة الكلية أو المعهد الذي تم قبولهم فيه.

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024

وبدأ العمل بمكاتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر بداية من يوم السبت 7 من سبتمبر وحتى يوم الخميس 21 من سبتمبر 2024م، قبل أن يصدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على بدء العمل بمكتب تنسيق القبول للطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية للعام (2023م) بداية من يوم الإثنين الماضي ولمدة أسبوع.

وبعث مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني برسالة طمأنة لأبنائه الطلاب الذين قدموا تظلمات في نتائج بعض المواد إلى قطاع المعاهد الأزهرية بأن أي طالب سوف يحصل على درجات في أي مادة سوف يتم إضافتها إلى مجموعه الكلي، ومن ثم يتم تنسيق الطالب وفقًا لزيادة الدرجات التي يحصل عليها.