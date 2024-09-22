مسؤول إسرائيلي يدعو إلى اجتياح لبنان

نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الأحد، عن رئيس مجلس الجولان الإسرائيلي، أوري كيلنر، دعوته لاجتياح لبنان بزعم ردع حزب الله.

مسؤول إسرائيلي يدعو لاجتياح لبنان

وقال أوري كيلنر: "علينا عبور حدود لبنان وخلق واقع آمن بردع حزب الله".

ويستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لشن عملية واسعة داخل الأراضي اللبنانية، في ظل تصاعد الاشتباكات مع حزب الله.

غارات إسرائيلية كثيفة على بلدات في جنوب لبنان

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أن ضرباته ضد حزب الله ستستمر وتزيد حدتها. وينشر جيش الاحتلال الإسرائيلي تشكيلات دفاعية بالقرب من حدود لبنان

وقال جيش الاحتلال في بيانه:" إنه نشر تشكيلات دفاعية في المنطقة"، مشيرا إلى أن تلك التشكيلات على أهبة الاستعداد لإحباط التهديدات.