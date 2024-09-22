الأحد 22 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

مسؤول إسرائيلي يدعو إلى اجتياح لبنان

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

 نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الأحد، عن رئيس مجلس الجولان الإسرائيلي، أوري كيلنر، دعوته لاجتياح لبنان بزعم ردع حزب الله.

 

مسؤول إسرائيلي يدعو لاجتياح لبنان 

 وقال أوري كيلنر: "علينا عبور حدود لبنان وخلق واقع آمن بردع حزب الله".

ويستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لشن عملية واسعة داخل الأراضي اللبنانية، في ظل تصاعد الاشتباكات مع حزب الله.

 

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 وأعلن  جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أن  ضرباته ضد حزب الله ستستمر وتزيد حدتها. وينشر جيش الاحتلال الإسرائيلي تشكيلات دفاعية بالقرب من حدود لبنان

 

وقال جيش الاحتلال في بيانه:" إنه  نشر تشكيلات دفاعية في المنطقة"، مشيرا إلى أن تلك التشكيلات على أهبة الاستعداد لإحباط التهديدات.

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إذاعة جيش الاحتلال: بث قناة الجزيرة يضر بأمن إسرائيل

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جيش الاحتلال: استمرار وزيادة حدة الضربات ضد حزب الله

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جيش الاحتلال لبنان الجولان حزب الله

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