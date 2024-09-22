جيش الاحتلال: استمرار وزيادة حدة الضربات ضد حزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أن ضرباته ضد حزب الله ستستمر وتزيد حدتها.



جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر تشكيلات دفاعية بالقرب من حدود لبنان

وقال جيش الاحتلال في بيانه:"إنه نشر تشكيلات دفاعية في المنطقة، مشيرا إلى أن تلك التشكيلات على أهبة الاستعداد لإحباط التهديدات".



غارات إسرائيلية كثيفة على بلدات في جنوب لبنان

وفي السياق ذاته ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على بلدة الخيام ومحيط بلدة الزرارية وعيترون والطيبة وزبقين في جنوب لبنان.

وأضافت التقارير أن الغارات الإسرائيلية استهدفت أيضا محيط بلدة ياطر ومنطقة مجرى نبع الطاسة جنوبي لبنان.