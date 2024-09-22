إذاعة جيش الاحتلال: بث قناة الجزيرة يضر بأمن إسرائيل

زعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الأحد، أن قرار إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله اتخذ بعد أن تقرر أن بث القناة يضر بأمن دولة إسرائيل.

إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي في تقريرها إن قرار الإغلاق اتخذ وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وبعد مشورة قانونية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت طاقم الجزيرة في رام الله على الخروج من المكتب بعد اقتحامه وإغلاقه بأمر عسكري.

وقال مدير المكتب وليد العمري إن "قوات الاحتلال أحضرت شاحنة عسكرية لمصادرة الوثائق والأجهزة وممتلكات المكتب، كما منعتهم من اصطحاب سياراتهم".

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