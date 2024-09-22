الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إذاعة جيش الاحتلال: بث قناة الجزيرة يضر بأمن إسرائيل

اقتحام مكتب الجزيرة،
اقتحام مكتب الجزيرة، فيتو

زعمت إذاعة جيش الاحتلال  الإسرائيلي،  في تقرير لها اليوم الأحد، أن   قرار إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله اتخذ بعد أن تقرر أن بث القناة يضر بأمن دولة إسرائيل.

إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله 

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي في تقريرها  إن قرار الإغلاق اتخذ وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وبعد مشورة قانونية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت طاقم الجزيرة في رام الله على الخروج من المكتب بعد اقتحامه وإغلاقه بأمر عسكري.

وقال مدير المكتب وليد العمري إن "قوات الاحتلال أحضرت شاحنة عسكرية لمصادرة الوثائق والأجهزة وممتلكات المكتب، كما منعتهم من اصطحاب سياراتهم".

txt

على الهواء، قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مكتب قناة الجزيرة برام الله وتغلقه 45 يوما (فيديو)

txt

للمرة الثالثة، جيش الاحتلال: تعرض مناطق واسعة من شمال إسرائيل للقصف بصواريخ حزب الله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

رام الله الجزيرة إسرائيل جيش الاحتلال

مواد متعلقة

جيش الاحتلال: استمرار وزيادة حدة الضربات ضد حزب الله

للمرة الثالثة، جيش الاحتلال: تعرض مناطق واسعة من شمال إسرائيل للقصف بصواريخ حزب الله

على الهواء، قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مكتب قناة الجزيرة برام الله وتغلقه 45 يوما (فيديو)

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

دار الإفتاء ترد على دعوى أن المديح النبوي من بدع الصوفية؟

أسعار الدواجن اليوم تتراجع 3 جنيهات في الأسواق

الزمالك يعلن قائمة السوبر الأفريقي في هذا الموعد

وزير الصناعة يبحث مع مستثمري سوهاج تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة وسبل حلها

موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

طريقة عمل السجق البلدي بالبيت للتوفير في الميزانية

بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر اليوم

منوعات

المزيد

مقبرة للمواد البلاستيكية الدقيقة، علماء يكشفون معلومة مثيرة عن الشعاب المرجانية

بطلة أولمبية كورية تمثل دور قاتلة محترفة في مسلسل

قوته 6 درجات، زلزال يضرب منطقة سان لويس بالأرجنتين

بايدن ينتقد الرئيس الصيني على الهواء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم السبت 21- 09- 2024 في الأسواق

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 21-09-2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

بعد مشوار مشرف داخل المستطيل الأخضر.. أحمد فتحي يعتزل كرة القدم نهائيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 22-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 22-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 22-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية