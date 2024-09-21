أخبار مصر اليوم: وظائف في محطة الضبعة النووية براتب يصل لـ25 ألف جنيه.. طوارئ بالمترو قبل ساعات من بداية العام الدراسي الجديد.. وأمطار متوسطة على هذه المناطق غدا

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.



وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

في ذكرى وفاته الثالثة، المشير طنطاوي شارك في 3 حروب وخاض معركة المزرعة الصينية

تحل، اليوم السبت، الذكرى الثالثة على رحيل المشير محمد حسين طنطاوي الذي أنقذ مصر من براثن الإرهاب الأسود، وذلك بعد مسيرة حافلة فى النضال.

براتب يصل لـ 25 ألف جنيه، مميزات وشروط التقدم لوظائف مشروع محطة الضبعة النووية

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم السبت عن توفير 6200 فرصة عمل للشباب، في تخصصات عدة، بمشروع محطة الضبعة النووية، بمحافظة مرسى مطروح، وأنه يتم التقديم لشغل هذه الوظائف بدءا من اليوم، على الرابط الخاص، بالموقع الرسمي للوزارة.

إتاحة الاستعلام عن موعد المقابلة الشفوية للمتقدمين بـ6 مسابقات حكومية

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الاستعلام عن موعد المقابلة الشفوية للمتقدمين، الذين اجتازوا الامتحان الإلكتروني في ٣ مسابقات تابعة لوزارة العدل و٣ مسابقات تابعة لوزارة النقل، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

طقس الغد، أمطار متوسطة على هذه المناطق

تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة غدا الأحد، على شمال البلاد قد يصاحبها أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري.

مؤتمر صحفى لإعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر، غدًا

تنسيق جامعة الأزهر 2024، تعقد جامعة الأزهر غدا الأحد مؤتمرا صحفىا لإعلان نتيجة تنسيق القبول بالكليات للعام الدراسى 2024-2025، وذلك بمقر مجلس الجامعة.

شروط التحويل بين الكليات بعد غلق باب تقليل الاغتراب

يبحث عدد من الطلاب عن شروط وقواعد التحويل بين الكليات بعد بدء العام الدراسي وغلق باب التحويلات على موقع التنسيق.

بعد انتشار النزلات المعوية،"الأطباء": مستعدون لتقديم الدعم للمواطنين والمستشفيات بأسوان

تتابع النقابة العامة للأطباء، عن كثب إصابة عدد من المواطنين بمحافظة أسوان، بأعراض نزلات معوية ودخولهم على إثرها إلى المستشفيات.

السكك الحديدية: 400 ألف راكب يوميا لقطار السادات مع بداية الدراسة

تتوقع الهيئة القومية للسكك الحديدية، أن ينقل خط قطار السادات - كفر داود ما لا يقل عن 400 ألف مواطن يوميا من الطلبة والعاملين بالمنطقة الصناعية بالسادات من وإلى كفر داود والأماكن القريبة منها، وذلك مع بداية العام الدراسى غدا الأحد.

طوارئ بالمترو قبل ساعات من بداية العام الدراسي الجديد

مترو الانفاق، تابعت إدارة مترو الأنفاق انتظام حركة القطارات على كافة محطات المترو مع اقتراب بداية العام الدراسى الجديد.