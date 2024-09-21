السبت 21 سبتمبر 2024
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إتاحة الاستعلام عن موعد المقابلة الشفوية للمتقدمين بـ6 مسابقات حكومية

موقع بوابة الوظائف
موقع بوابة الوظائف الحكومية،فيتو

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الاستعلام عن موعد المقابلة الشفوية للمتقدمين، الذين اجتازوا الامتحان الإلكتروني في ٣ مسابقات تابعة لوزارة العدل و٣ مسابقات تابعة لوزارة النقل، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

ومن المقرر أن تعقد أعمال المقابلة الشفوية في المدة من ٢٦ سبتمبر حتى ١٤ أكتوبر، وذلك بمركز الإدارة العامة بمنطقة العجوزة.

والمسابقات التي قام الجهاز بتحديد موعد المقابلة الشفوية للمتقدمين فيها هي:-


- مسابقة لشغل وظائف "معاون خبير" بمصلحة الخبراء بوزارة العدل في التخصصات الحسابية والهندسية والزراعية وذلك بالدرجة الوظيفية الثالثة وفقا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم أعمال الخبرة أمام جهات القضاء وقانون الخدمة المدنية.

 


- مسابقة لشغل وظائف "مهندس ثالث" بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل بالتخصصات الآتية: (مهندس كهرباء، مهندس مدني، مهندس مساحة، مهندس إلكترونيات/ اتصالات، مهندس حاسبات) وعدد (250) في وظيفة باحث ثالث قانون، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج) وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.


- مسابقة لشغل وظائف "معاون طبيب شرعي معملي، معاون طبيب شرعي ميداني، معاون كيميائي شرعي" بالدرجة الوظيفية الثالثة، ووظيفة حرفي سادس (ب) تشريح بالمستوى الوظيفي السادس (ب) مصلحة الطب الشرعي وذلك وفقا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.


- مسابقة لشغل وظائف "مهندس بناء سفن ثالث" و"إخصائي حاسبات آلية" ثالث بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، وذلك بالهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

 


- مسابقة لشغل وظائف "محام بالدرجة المالية الثالثة" بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل، وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والقانون رقم (47) لسنة 1973 الصادر بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.


- مسابقة لشغل وظائف مهندسين وإخصائيي شئون مالية بالهيئة القومية للأنفاق بالمستوى الوظيفي الثالث ج.

 

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