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مؤتمر صحفى لإعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر، غدًا

تنسيق جامعة الأزهر
تنسيق جامعة الأزهر 2024، فيتو
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تنسيق جامعة الأزهر 2024، تعقد جامعة الأزهر غدا الأحد مؤتمرا صحفىا لإعلان نتيجة تنسيق القبول بالكليات للعام الدراسى 2024-2025، وذلك بمقر مجلس الجامعة.

تنسيق جامعة الأزهر 2024

وكان قد انتهى يوم الاثنين الماضى تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بجامعة الأزهر، وأوضح الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للتنسيق وسجلوا رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني ببوابة مصر الرقمية ما يقرب من 77 ألف طالبٍ وطالبةٍ.

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024 

وكان قد بدء العمل بمكاتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر بداية من يوم السبت 7 من سبتمبر وحتى يوم الخميس 12 من سبتمبر 2024م، قبل ان يصدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، علي بدء العمل بمكتب تنسيق القبول للطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني بالشهادة الثانوية الازهرية للعام (2023م) بداية من يوم قبل الاثتين الماضي ولمدة أسبوع.

وبعث مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني برسالة طمأنة لأبنائه الطلاب الذين قدموا تظلمات في نتائج بعض المواد إلى قطاع المعاهد الأزهرية بأن أي طالب سوف يحصل على درجات في أي مادة سوف يتم إضافتها إلى مجموعه الكلي، ومن ثم يتم تنسيق الطالب وفقًا لزيادة الدرجات التي يحصل عليها.

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تنسيق جامعة الأزهر 2024، موعد إعلان نتيجة التنسيق لطلاب الثانوية الأزهرية

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تنسيق جامعة الأزهر 2024، 77 ألف طالب يسجلون رغباتهم قبل غلق باب التسجيل

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