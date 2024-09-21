السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يتأخر بهدف أمام الجيش الرواندي في الدقيقة 11

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

تقدم فريق الجيش الرواندي على بيراميدز بهدف دون رد، في الدقيقة 11 في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد الدفاع الجوي، في إطار إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل بيراميدز أمام الجيش الرواندي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الجيش الرواندي في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - ومروان حمدي

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي فى دوري أبطال أفريقيا

تذيع قناة أون تايم سبورتس مباراة بيراميدز والجيش الرواندى اليوم السبت، ولكن يمكن مشاهدة جميع مباريات بيراميدز فى دوري أبطال أفريقيا 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

بيراميدز والجيش الرواندي

ويسعي بيراميدز إلى تحقيق الفوز علي الجيش الرواندي وخطف بطاقة التاهل لدور المجموعات.

ويطمح بيراميدز في تخطى عقبة الجيش الرواندي من أجل مواصلة مشواره بقوة في بطولة دوري أبطال إفريقيا من أجل الفوز بأول ألقابه القارية، خاصة بعد التدعيمات الكبيرة التي قام بها في فترة الانتقالات الجارية حاليًا.

إلى جانب ذلك بيراميدز نجح في أن يحقق أول لقب محلي بالتتويج بلقب كأس مصر على حساب زد.

طاقم حكام مباراة المصري والهلال الليبي

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة تشاد بقيادة الحكم محمد علاو، وبوجولا عيسى المساعد الأول، وموسى حافظ المساعد الثاني، وعبد الكريم عثمان الحكم الرابع.

ويراقب المباراة مأمون بشارة من السودان، ويراقب أداء الحكام مانويل كانيدو من أنجولا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

دوري أبطال أفريقيا بيراميدز الجيش الرواندي مباراة بيراميدز والجيش الرواندي

مواد متعلقة

دورى أبطال أفريقيا، رمضان صبحي يقود تشكيل بيراميدز في مواجهة الجيش الرواندي

الدوري الإنجليزي، سام مرسي يقود إبسويتش تاون للتعادل مع ساوثهامبتون (فيديو)

تأكيدا لانفراد فيتو، أحمد فتحي يُعلن اعتزاله كرة القدم

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري والهلال الليبي (صور)

هل تتكرر مواجهة السداسية بين بيراميدز والجيش الرواندي؟

فرصتان فقط، سيناريوهات تأهل بيراميدز لدور المجموعات فى أبطال أفريقيا

علي ماهر يضع الرتوش الأخيرة بالمصري قبل مواجهة الهلال الليبي بالكونفدرالية

اليوم، الاجتماع الفني لمباراة المصري والهلال بالكونفدرالية

الأكثر قراءة

هل ينخفض سعر الدولار لـ10 جنيهات؟ رئيس البنك الأهلي يرد

منتج فيلم التاروت يكشف حقيقة مشهد الخيانة الزوجية مع الكلب (فيديو)

براتب يصل لـ 25 ألف جنيه، مميزات وشروط التقدم لوظائف مشروع محطة الضبعة النووية

الموت يفجع المطرب إسماعيل الليثى

لاعب الزمالك السابق: 80% من لاعبي الدوري يتعاطون المنشطات

أقوال صادمة للفتاة خديجة ضحية الشيخ التيجاني أمام النيابة

ماذا يحدث في أسوان بعد انتشار حالات النزلات المعوية؟ المحافظ يرد (فيديو)

قبل اجتماع لجنة التسعير، البترول تكشف حقيقة رفع الدعم عن الوقود والسيناريوهات المتوقعة

ads

منوعات

المزيد

بحلول عام 2027، شركة بريطانية تخطط لبناء مساكن في قاع المحيطات

نداء الحيتان،الذكاء الاصطناعي يكشف لغز الأصوات الغامضة بالمياه العميقة بالمحيطات

أصابت المواطنين بالذعر، فنانة تتقمص شكل كائن فضائي وتتجول في الشوارع (فيديو)

إحصاءات صادمة تكشف تسجيل جريمة اغتصاب كل ساعة في لندن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 21-09-2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

الشروط الواجب توافرها في الأسر الراغبة في رعاية طفل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: قصة سيدنا لوط أول معركة أخلاقية بين الخير والشر (فيديو)

تفسير رؤية السمك الصغير في المنام وعلاقته بالحصول على المال من مصادر حلال

شباب حول الرسول، حبيب بن زيد "الشهيد حامل رسالة النبي"

المزيد
الجريدة الرسمية