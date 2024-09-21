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براتب يصل لـ 25 ألف جنيه، مميزات وشروط التقدم لوظائف مشروع محطة الضبعة النووية

محطة الضبعة النووية،
محطة الضبعة النووية، فيتو
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أعلن  محمد جبران، وزير العمل، اليوم السبت عن توفير 6200 فرصة عمل للشباب، في تخصصات عدة، بمشروع محطة الضبعة النووية، بمحافظة مرسى مطروح، وأنه يتم التقديم لشغل هذه الوظائف بدءا  من اليوم، على الرابط الخاص، بالموقع الرسمي للوزارة.

وتشمل الوظائف المطلوبة 2300 حداد مسلح، و 900 عامل خرسانة، و700 لحام، و500 عامل تركيب أنظمة تهوية، و1300 عامل تركيب الهياكل الخرسانية المسلحة، و500 كهربائي.

وتضمنت المميزات، والشروط، والأوراق المطلوبة للالتحاق بهذه الفرص ما يلي:

 

1- شهادة قياس مهارة بالمهنة المتقدم عليها، ويشترك خبرة سنة.

2-استمارة الفحص الطبي "111".

3- تتراوح الرواتب من 9000  إلى 25000 جنيه طبقا للمهنة والخبرة.

4- العمل 8 ساعات يوميا، إضافة إلى ساعة إضافي، وفترة راحة للغداء لمدة ساعتين.

5- العمل 6 أيام أسبوعيًا.

6- توفير سكن، ووسيلة انتقال للعمل والعودة.

7-  3 وجبات كل يوم.

وقال الوزير، إن الزيارة التي قام بها نهاية الشهر الماضي "أغسطس 2024"، إلى"المشروع"، ولقائه مع ممثلي الشركات المصرية، والأجنبية العاملين على إنشاء "المحطة النووية"،استهدفت تقديم الدعم اللازم لإنجاح هذا المشروع العملاق، وتوفير عمالة ماهرة ومُدربة.

وأكد الوزير أن الوزارة ومديرياتها تكثف كل جهودها لتوفير فرص عمل،في إطار المشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأوضحت هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة أنه يمكن التقديم على فرص العمل هذه عن طريق الدخول على موقع الوزارة الرسمي  ،ثم الضغط على باب "تسجيل البيانات على فرص العمل بالضبعة"، أو الدخول مباشرة للتسجيل على الرابط هنا.

 

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