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أخبار مصر

بعد انتشار النزلات المعوية،"الأطباء": مستعدون لتقديم الدعم للمواطنين والمستشفيات بأسوان

نقابة الاطباء، فيتو
نقابة الاطباء، فيتو

تتابع النقابة العامة للأطباء، عن كثب إصابة عدد من المواطنين بمحافظة أسوان، بأعراض نزلات معوية ودخولهم على إثرها إلى المستشفيات.

وتواصلت النقابة العامة مع نقابة أطباء أسوان الفرعية، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى هناك، والأطقم الطبية العاملة بالمستشفيات.

استعداد النقابة العامة من خلال لجنة مصر العطاء لتقديم أي دعم للمواطنين والمستشفيات

 

والتقى نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، نقيب أطباء أسوان د. حامد مكي، للإطمئنان على الحالة الصحية بالمحافظة، مؤكدا استعداد النقابة العامة من خلال لجنة مصر العطاء لتقديم أي دعم للمواطنين والمستشفيات بمحافظة أسوان إذا تطلب الأمر ذلك.

 

تقديم الرعاية الصحية للمرضى المحجوزين بالمستشفيات

 

وتؤكد النقابة العامة للأطباء، متابعتها لأوضاع الأطقم الطبية بمستشفيات محافظة أسوان، وتثمن النقابة دورهم في تقديم الرعاية الصحية للمرضى المحجوزين بالمستشفيات، والاطمئنان على حالاتهم الصحية.

وأكدت النقابة العامة للأطباء، أنها في انتظار إعلان وزارة الصحة والسكان، نتائج الفحوصات والإجراءات التي قام بها الفريق المركزي التابع للوزارة.

وتتمنى نقابة الأطباء السلامة لأهالينا في محافظة أسوان، وللأطقم الطبية العاملين بمستشفيات المحافظة، وجميع الشعب المصري.

من جهته، طالب مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة للأطباء د. أحمد مبروك الشيخ، المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الصحية السليمة للحد من خطر الإصابة بالنزلات المعوية.

كما طالب د. أحمد مبروك الشيخ، جميع الأطقم الطبية بمحافظة أسوان، بالإستمرار في اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع كافة وسائل مكافحة العدوى المختلفة، حفاظًا على سلامتهم.

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