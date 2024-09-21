طقس الغد، أمطار متوسطة على هذه المناطق

تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة غدا الأحد، على شمال البلاد قد يصاحبها أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري.



وتمتد الأمطار خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس حار نهارا مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.



الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا



ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس مائلا للحرارة رطب ليلا على شمال البلاد مائلا للحرارة رطب ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.



كما حذرت هيئة الارصاد الجوية من شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة المحسوسة:34

درجة الحرارة الصغرى: 23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة المحسوسة: 32

درجة الحرارة الصغرى: 22

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة المحسوسة:33

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة المحسوسة:38

درجة الحرارة الصغرى: 27



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة المحسوسة: 41

درجة الحرارة الصغرى:27



