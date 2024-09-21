نداء الحيتان،الذكاء الاصطناعي يكشف لغز الأصوات الغامضة بالمياه العميقة بالمحيطات

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن باحثين تمكنوا من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي من تحديد مصدر الأصوات الغامضة القادمة من المياه العميقة فوق خندق ماريانا.

مصدر الأصوات القادمة من خندق ماريانا

وخندق ماريانا هو أعمق خندق في محيطات العالم، حيث تبين أن الأصوات الغريبة، والتي تشبه أصوات سفن الفضاء في أفلام الخيال العلمي، هي في الواقع نداءات من حيتان بريدي.

وتجدر الإشارة إلى أن خندق ماريانا يقع في غرب المحيط الهادي إلى الشرق من جزر ماريانا الشمالية.

ويبلغ طول الخندق حوالي 2550 كيلومترا ويبلغ عرضه 70 كيلومترا وهو هلالي الشكل

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