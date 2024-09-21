السبت 21 سبتمبر 2024
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نداء الحيتان،الذكاء الاصطناعي يكشف لغز الأصوات الغامضة بالمياه العميقة بالمحيطات

خندق ماريانا، فيتو
خندق ماريانا، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن باحثين تمكنوا من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي من تحديد مصدر الأصوات الغامضة القادمة من المياه العميقة فوق خندق ماريانا.

مصدر الأصوات القادمة من خندق ماريانا  

وخندق ماريانا هو أعمق خندق في محيطات العالم، حيث تبين أن الأصوات الغريبة، والتي تشبه أصوات سفن الفضاء في أفلام الخيال العلمي، هي في الواقع نداءات من حيتان بريدي.

وتجدر الإشارة إلى أن خندق ماريانا يقع  في غرب المحيط الهادي إلى الشرق من جزر ماريانا الشمالية. 

ويبلغ طول الخندق حوالي 2550 كيلومترا ويبلغ عرضه 70 كيلومترا وهو هلالي الشكل

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من بينها سمكة العقرب والأخطبوط الأزرق، اكتشاف مخلوقات غريبة في المحيط الهادئ

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فقدت قطعة أيقونية والعثور على كنز ثمين، فيديو لأحدث رحلة إلى تيتانيك بقاع المحيط

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خندق ماريانا المحيط الهادي الذكاء الاصطناعي سفن الفضاء حيتان بريدي

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