لقطات من حفل توقيع الشراكة بين الأهلي وإحدى شركات الذكاء الاصطناعي (صور)

انطلقت، منذ قليل، فعاليات المؤتمر الصحفي الذي يقيمه النادي الأهلي للإعلان عن توقيع الشراكة الاستراتيجية بين النادي وإحدى الشركات الرائدة في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي الطبي والرياضي، كأول نادٍ في إفريقيا والشرق الأوسط يطبق هذه التجربة.

وانطلق الحفل الذي يقام في المتحف المصري الكبير بحضور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة، ومحمد أسعد، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشركة المسؤولية عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي الطبي والرياضي.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا والقناة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وجورماهيا الكيني في السابعة مساء السبت القادم على ستاد القاهرة الدولى وتنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

وعرضت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، فيديو لوصول بعثة الأهلي إلى مطار القاهرة استعدادًا للقاء العودة للمارد الأحمر بعد الفوز أمام جورماهيا الكيني.

وفاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

وسجل رامي ربيعة الهدف الأول في الدقيقة 14، وجاء الهدف الثاني من خلال اللاعب بيرسي تاو في الدقيقة 15، وعاد بيرسي تاو وسجل الهدف الثاني له والثالث للأهلي بالدقيقة 74.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي وجورماهيا يوم السبت المقبل.