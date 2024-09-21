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إحصاءات صادمة تكشف تسجيل جريمة اغتصاب كل ساعة في لندن

الشرطة البريطانية،
الشرطة البريطانية، فيتو

تُبلغ الشرطة في لندن عن جريمة اغتصاب كل ساعة، وفقًا لبيانات وُصفت بأنها "مرعبة"، بحسب صحيفة "ذا ستاندرد" البريطانية.

 

وذكرت الصحيفة أنه أُبلِغ عن أكثر من 8800 حادثة اغتصاب في العاصمة البريطانية في عام 2023، بمعدل 24 حالة يوميًا.

 

وتكشف الأرقام عن مدى الجرائم الجنسية الخطيرة في لندن، فيما تقول جمعيات بريطانية إن العدد الحقيقي لهذه الجرائم أعلى بكثير بالنظر إلى عدم إبلاغ الشرطة عن بعض الجرائم.

 

معالجة العنف الجنسي في بريطانيا

وتعهدت شرطة العاصمة البريطانية بمعالجة العنف الجنسي في البلاد، مشيرة إلى أن عدد الاتهامات بالاغتصاب تضاعف أكثر منذ عام 2022.

 

 وتظهر البيانات التي قدمتها شرطة العاصمة ووكالة "خدمة الادعاء العام" أنه أُبلِغ عن 11000 تقرير عن جرائم جنسية أخرى للشرطة العام الماضي.

 

كما تظهر أن ما يقارب ربع الجرائم المبلغ عنها يرتكبها أشخاص تقل سنهم عن 18 عامًا.

 

ووصفت جمعيات بريطانية معنية بمكافحة العنف الجنسي هذه النتائج بأنها "مرعبة"، داعية إلى "تغيير عاجل" لمواجهة هذه الأزمة.

 

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لندن اغتصاب العاصمة البريطانية الجرائم الجنسية

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