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رياضة

كرة اليد، قائمة الأهلي استعدادا لمنافسات كأس العالم للأندية

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي

كرة اليد، استقر الدنماركي ستيفان مادسن مدرب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي على قائمة الفريق التي ستخوض منافسات كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر المقبلين.

 

قائمة الأهلي لكأس العالم للأندية لكرة اليد 

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: عبد الرحمن حميد – محمد إبراهيم – عبد الرحمن طه – إبراهيم المصري – عبد الرحمن فيصل – أحمد خيري – عمر خالد كاستيلو – عمر سامي – إسلام راضي – ياسر سيف – سيف هاني فوكس – أحمد عادل – محسن رمضان – عبد العزيز إيهاب – محمد لاشين – نبيل شريف – محمد مجدي – محمد صلاح - معاذ عزب – محمد شومان – أبو الفتوح حماصة.

جدول مباريات كأس العالم للأندية

 وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد جدول مباريات بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر المقبلين.

وجاء جدول المباريات كالتالي:

الجمعة 27 سبتمبر:

كاليفورنيا إيجلز × الخليج السعودي - 3 عصرا

الأهلي × سيدني الأسترالي - 6:30 مساء

الزمالك × تاوباتي البرازيلي - 9 مساء

السبت 28 سبتمبر

فيزبريم المجري × تاوباتي البرازيلي × 3 عصرا

ماجديبورج الألماني × كاليفورنيا إيجلز - 6:30 مساء

برشلونة الإسباني × سيدني الأسترالي - 9 مساء

الأحد 29 سبتمبر

الخليج السعودي × ماجديبورج الألماني - 3 عصرا

الزمالك × فيزبريم المجري - 6:30 مساء

الأهلي × برشلونة الإسباني - 9 مساء

وتشهد البطولة مشاركة 9 فرق هي: ماجديبورج الألماني وبرشلونة الإسباني وفيزبريم المجري والأهلي والزمالك من مصر والخليج السعودي وتوباتي البرازيلي وكاليفورينا إيجلز الأمريكي وسيدني الأسترالي.

ومن المقرر أن تقام مباريات بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد، على صالة مدينة مصر الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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