السبت 21 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

خامنئي يوجه رسالة عاجلة إلي الدول الإسلامية بشأن إسرائيل

خامنئي، فيتو
خامنئي، فيتو

دعا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إلى وحدة الدول الإسلامية وتضافر جهودها، معتبرا أن "طاقات الأمة الإسلامية الداخلية" كفيلة بإزالة إسرائيل ومنع التدخل الأمريكي في المنطقة.

 

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، جاء ذلك في كلمة ألقاها خامنئي اليوم السبت، خلال استقباله جمعا من المسؤولين الحكوميين وسفراء الدول الإسلامية وضيوف الدورة الـ 38 لمؤتمر الوحدة الإسلامية في حسينية الإمام الخميني بشمال طهران.

 

أبشع الجرائم في غزة والضفة ولبنان وسوريا

وقال خامنئي: "لاحظو كيف يرتكب الكيان الصهيوني أبشع الجرائم في غزة والضفة ولبنان وسوريا علنا ودون خجل واستحياء.. في غزة لم يتمكن من مواجهة القوات العسكرية لذا قام بتفريغ كأس غضبه على الأبرياء في المباني السكنية والمستشفيات".

وشدد خامنئي على أنه "إذا أردنا أن تكون رسالة وحدتنا صادقة في العالم فلا بد من الوحدة بيننا". وذلك وفق تعبيره.

 

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المرشد الأعلى الإيراني خامنئي الدول الاسلامية إسرائيل الكيان الصهيونى

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