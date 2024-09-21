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خارج الحدود

وزير الداخلية اللبناني: انعقاد دائم لمجلس الأمن الداخلي لمواجهة اختراقات الاحتلال الإسرائيلي

اختراقات الاحتلال
اختراقات الاحتلال الإسرائيلي

أكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، أن الوضع الأمني في لبنان اليوم خطير ودقيق ويجب على كافة الأجهزة الأمنية المتابعة الدقيقة، مشيرا إلى أن كل القوى الأمنية عليها ملاحظة أي تحركات مشبوهة وعلينا جميعا أن نكون على أهبة الاستعداد.

وأضاف أن الأيام والأسابيع الأخيرة سقط خلالها كثير من المدنيين والأطفال والنساء بيد العدو الإسرائيلي، مشيرا إلى أهمية التنسيق بين كل القوى الأمنية لمواجهة التحديات.

وقال «علينا أن نكون جميعا في حالة يقظة مستمرة وجاهزية تامة، وقد أكدنا على ضرورة متابعة الكاميرات لأي تحركات في كافة المناطق».

وأشار وزير الداخلية اللبناني إلى أن مجلس الأمن الداخلي المركزي سيبقي اجتماعاته مفتوحة لمتابعة التحقيقات، مؤكدا أن هناك خرقا والعدو الإسرائيلي يستخدم تقنيات تكنولوجية متطورة.

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وزير الداخلية اللبناني اختراقات الاحتلال الاحتلال بسام مولوي الوضع الأمني لبنان

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