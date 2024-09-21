السبت 21 سبتمبر 2024
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حوادث

إحالة عاطل للجنايات بتهمة حيازة 5 كيلو حشيش في حدائق القبة

حشيش، فيتو
حشيش، فيتو

امرت نيابة حدائق القبة باحالة عاطل متهم بحيازة مواد مخدرة وحشيش بمنطقة حدائق القبة الي محكمة الجنايات. 

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (شخص "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة حدائق القبة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.

و عثر بحوزة المتهم على 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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نيابة حدائق القبة محكمة الجنايات مديرية أمن القاهرة قسم شرطة حدائق القبة

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