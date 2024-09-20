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حوادث

تجديد حبس شقيقين بتهمة الاتجار في الحشيش بالإسماعيلية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 جدد قاضي المعارضات بمحكمة فايد الجزئية حبس شقيقين، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة ١٥ فرش من مخدر الحشيش واعترافهما بحيازتهما للمخدرات بقصد الاتجار.  

 

ضبط شقيقين بحوزتهما ١٥ طربة حشيش بالإسماعيلية

 البداية كانت بورود معلومات للنقيب مصطفى البنا معاون مباحث مركز شرطة فايد، تفيد بقيام شقيقين يقيمان بدائرة المركز  بمحافظة الإسماعيلية  بترويج المواد المخدرة على المتعاطين.

وتشكلت حملة برئاسة المقدم أحمد الصفتي والنقيب مصطفي البنا، وتم ضبط كلا من "إسلام،خ"، عاطل، وشقيقه "شريف"، عاطل ويقيمان بقرية فنارة بدائرة مركز فايد  .

وعثر بحوزة العاطلين على ١٥ طربة من مخدر الحشيش، وهاتفي محمول ومبلغ مالي حال تواجدهما بنطاق دائرة المركز.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسيارة لسهولة التنقل وترويج المواد المخدرة.

وتحرر عن ذلك المحضر  اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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