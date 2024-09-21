السبت 21 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

وسائل إعلام إسرائيلية: إغلاق جزء من المجال الجوي المدني

الطيران الاسرائيلي
الطيران الاسرائيلي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإغلاق المجال الجوي المدني من منطقة الخضيرة جنوب حيفا إلى الحدود مع لبنان شمالا.

وقال مسؤولون أمريكيون، إن تقديرات إدارة الرئيس جو ‎بايدن تشير إلى احتمالية توسع القتال بين حزب الله وإسرائيل بشكل كبير، وأن فرص منعه منخفضة حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وصباح اليوم، أفاد موقع «أكسيوس» الأمريكي، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، بأن 20 قائدا من قوات الرضوان التابعة لحزب الله قتلوا في الضربة الإسرائيلية الأخيرة.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي لـ أكسيوس: كامل القيادة العليا لـ "قوة الرضوان" تم القضاء عليها.

وأمس، انهار مبنيان سكنيان في محلة الجاموس، في ضاحية بيروت الجنوبية في غارة إسرائيلية على الضاحية.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أن فرق البحث والإنقاذ توجهت إلى الموقع، وأن عناصرها باشروا تنفيذ عمليات المسح الميداني الشامل بحثًا عن المفقودين تحت الأنقاض.

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وسائل إعلام إسرائيلية المجال الجوي المدني إسرائيلية لحدود مع لبنان منطقة الخضيرة حيفا

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