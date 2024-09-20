السبت 21 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة: احتمال توسع دائرة العنف في الشرق الأوسط كبير

وكيلة الأمين العام
وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، فيتو

قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، إن "التفجيرات التي استهدفت أجهزة اتصالات في لبنان وقعت في منازل ومتاجر، والتفجيرات أحدثت صدمة وذعرا شديدين في المجتمع اللبناني".

وكيلة الأمين العام للأمم تحذر من توسع الصراع

ورأت وكيلة الأمين العام للأمم، فى كلمتها بجلسة مجلس الأمن، أن "احتمال توسع دائرة العنف كبير ويشكل تهديدا لاستقرار لبنان وإسرائيل والمنطقة كلها".

 

ولفتت، إلى أننا "نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن فورا"، معتبرةً أنه " إذا استمرت الأمور هكذا فقد نشهد انفجارا بالمنطقة أكثر تدميرا مما شهدناه".

جلسة مجلس الأمن حول تفجيرات لبنان الدامية

وبدأت مساء اليوم، جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة لمناقشة سلسلة الانفجارات الدامية التي طالت أجهزة اتصال لعناصر في حزب الله بلبنان.

من جانب آخر، كشفت القناة الـ13 العبرية، أن التقديرات الأمنية فى إسرائيل، تشير إلى أن حزب الله اللبناني سيرد بقوة في المستقبل القريب على الضربات الأخيرة.

هذا وقالت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم، إن "عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت ارتفع إلى 14 شهيدا".

غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله

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