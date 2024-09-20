الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بايدن: أعمل على إعادة سكان شمال إسرائيل وجنوب لبنان إلى منازلهم

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، مساء اليوم، فى سياق تعليقه على الحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني: أعمل على السماح للسكان في شمال إسرائيل وجنوب لبنان بالعودة إلى منازلهم.

بايدن يقول أنه ينبغى التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة

وتابع الرئيس الأمريكى، جو بايدن، إنه"ينبغي مواصلة العمل نحو التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة".

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أوضح فى تصريحات سابقة له اليوم: بانه لا علم لنا بشأن إخطار مسبق بخصوص الهجمات الإسرائيلية على بيروت، ولا نزال نؤمن بأن الحل الدبلوماسي في الشرق الأوسط هو أفضل طريق للمضي قدما.

لم يفقد أحد الأمل فى صفقة الأسري ووقف إطلاق النار بغزة

وقال كيربي، إنه لم يفقد أحد الأمل في صفقة للإفراج عن الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، والرئيس الاميركي جو بايدن وجه بمواصلة العمل لرؤية إن كان من الممكن طرح مقترح يوافق عليه الطرفان لوقف إطلاق النار والإفراج عن الاسرى.

وتابع المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، "نحن ننصح بقوة الأميركيين بعدم السفر إلى لبنان"، واردف "نحن ننخرط في جهود دبلوماسية مكثفة لمنع تصاعد حدة الصراع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية".

واشنطن لا تتوقع اتفاقا بين إسرائيل وحماس قبل انتهاء ولاية بايدن

فريدمان: نتنياهو ضحك على بايدن وقد يصعد الحرب في غزة خلال شهرين لمساعدة ترامب على الفوز

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الرئيس الأمريكى بايدن شمال اسرائيل جنوب لبنان وقف لإطلاق النار في غزة غزة كيربي

مواد متعلقة

صفارات الإنذار تدوي في مدن شمال إسرائيل

حزب الله يرد على الغارة الإسرائيلية بقصف مقر استخباراتي للاحتلال

الصحة اللبنانية تكشف حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية جنوب بيروت

رسائل مصرية قوية بشأن تطورات حرب غزة ولبنان والسودان

الأكثر قراءة

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

تراجع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

نصائح الهلال الأحمر للطلاب أثناء العام الدراسي الجديد (انفوجراف)

مفاجأة عن البيجر، السفير الإيراني في لبنان يدلي بتصريحات جديدة حول ليلة التفجيرات

صور جديدة لدرع الدوري الممتاز

النيابة تحقق في اتهام محمد رمضان وابنه بالاعتداء علي طفل جارتهما بأكتوبر

وفاة منصور عبد الغني صاحب المشهد الشهير في فيلم عسكر في المعسكر

أول رد من "مصر للطيران" لكشف حقيقة وجود حالات اختناق على رحلة نيوجيرسي

منوعات

المزيد

ويكيبيديا تثير الجدل فى تركيا لوصفها سكان قرية تافشان تيبي بعديمي الأخلاق والقتلة

صراع ألماني تركي داخل الاتحاد الأوروبي بسبب "الشاورما"

بعد مرور 15 شهرا، اكتشاف سبب جديد لتحطم الغواصة "تيتان"

الصين تطلق ستة أقمار صناعية إلى المدار

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 20 -9-2024

أسعار العدس في الأسواق مساء اليوم الجمعة 20-9-2024

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 20- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. قمة الأهلي والزمالك بالسوبر الأفريقي.. ليفربول مع وست هام.. إنتر ضد ميلان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل أسلم أولاد حمالة الحطب وكيف كانت نهايتها؟

تفسير رؤية الصبار في المنام وعلاقتها بقوة التحمل والصبر على الابتلاء

شباب حول الرسول، معاذ ومعوذ "شقيقان أحبهما النبي"

المزيد
الجريدة الرسمية