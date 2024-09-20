بايدن: أعمل على إعادة سكان شمال إسرائيل وجنوب لبنان إلى منازلهم

قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، مساء اليوم، فى سياق تعليقه على الحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني: أعمل على السماح للسكان في شمال إسرائيل وجنوب لبنان بالعودة إلى منازلهم.

بايدن يقول أنه ينبغى التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة

وتابع الرئيس الأمريكى، جو بايدن، إنه"ينبغي مواصلة العمل نحو التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة".

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أوضح فى تصريحات سابقة له اليوم: بانه لا علم لنا بشأن إخطار مسبق بخصوص الهجمات الإسرائيلية على بيروت، ولا نزال نؤمن بأن الحل الدبلوماسي في الشرق الأوسط هو أفضل طريق للمضي قدما.

لم يفقد أحد الأمل فى صفقة الأسري ووقف إطلاق النار بغزة

وقال كيربي، إنه لم يفقد أحد الأمل في صفقة للإفراج عن الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، والرئيس الاميركي جو بايدن وجه بمواصلة العمل لرؤية إن كان من الممكن طرح مقترح يوافق عليه الطرفان لوقف إطلاق النار والإفراج عن الاسرى.

وتابع المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، "نحن ننصح بقوة الأميركيين بعدم السفر إلى لبنان"، واردف "نحن ننخرط في جهود دبلوماسية مكثفة لمنع تصاعد حدة الصراع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية".