الجمعة 20 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله

تفجيرات لبنان، فيتو
تفجيرات لبنان، فيتو

 استهدفت غارة إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله، اليوم الجمعة، وذلك حسبما أفادت وكالة “فرانس برس”.

وقبل وقت سابق من اليوم أعلن حزب الله  اللبناني تنفيذ 7 هجمات منفصلة على شمالي إسرائيل بصواريخ كاتيوشا.

وبحسب الإعلام العبري، فقد تم رصد إطلاق 150 صاروخا من لبنان تجاه شمال دولة الاحتلال.

اندلاع حرائق في شمال إسرائيل

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، باندلاع حرائق في مواقع بصفد وكيبوتس أورتال بالجولان عقب إطلاق صواريخ من ‎لبنان.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن سلطات الاحتلال دفعت بـ 10 فرق إطفاء للسيطرة على الحرائق.

 

إطلاق 130 صاروخا من ‎لبنان

ومنذ قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 130 صاروخا أطلقت من ‎لبنان على دفعتين استهدفت صفد بالجليل الأعلى وشمالي الجولان.

وأكدت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الجمعة، سماع دوي انفجارات في الجولان السوري المحتل بعد إطلاق صواريخ من جنوب ‎لبنان.

 

 

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شمال دولة الاحتلال دولة الإحتلال حزب الله اللبناني حزب الله بيروت

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