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خارج الحدود

إسرائيل تؤكد اغتياله فى لبنان وإيران تنفي، لغز حول الجنرال الإيراني رضا فلاح

العميد محمد رضا فلاح
العميد محمد رضا فلاح زاده، فيتو

نفى مصدر إيراني مطلع، الأنباء الإسرائيلية حول تمكن الاحتلال من اغتيال العميد محمد رضا فلاح زاده، نائب فيلق القدس الإيرانى، اليوم، فى الهجمات الإسرائيلية على العاصمة اللبنانية.

حقيقة اغتيال العميد محمد رضا فلاح فى لبنان

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصدر  وصفته بالمطلع قوله، ان الأنباء الإسرائيلية عن اغتيال العميد محمد رضا فلاح، نائب قائد فيلق القدس، في الهجوم اليوم على بيروت غير صحيحة.

 

وروجت إسرائيل خلال الساعات الماضية، أن نائب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني محمد رضا فلاح زاده، قتل في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت القيادي بحزب الله إبراهيم عقيل، خلال اجتماع لقيادات حزب الله في الضاحية الجنوبية.

العميد محمد رضا فلاح زاده نائب فيلق القدس

يشار إلى أن، العميد محمد رضا فلاح زاده، تولى مسؤولية نائب قائد قوات فيلق القدس الجنرال إسماعيل قاآني الذي تولى قيادة فيلق القدس بعد اغتيال أمريكا للجنرال قاسم سليماني بهجوم في بغداد مطلع عام 2020.

 

استهدفت غارة للاحتلال الإسرائيلي، القيادي البارز في "حزب الله" إبراهيم عقيل، الملقب بـ "الحاج تحسين"، بعد أقل من 24 ساعة على خطاب الأمين العام لحزب حسن نصر الله، الذي رد فيه على تفجيرات الأجهزة اللاسلكية التي وقعت في عدة مناطق فى لبنان.

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