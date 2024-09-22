هل يجوز تشغيل المساجين في العطلات الرسمية؟

نص القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ المعروف باسم قانون تنظيم السجون على ضوابط عمل المساجين ولاسيما في العطلات الرسمية.

مدة تشغيل السجين طول مدة حبسه

وحسب القانون، لا يجوز أن تنقص مدة تشغيل المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو المشدد أو بالسجن أو بالحبس مع الشغل عن 6 ساعات في اليوم ولا أن تزيد على 8.

ولا يجوز تشغيل المسجونين في أيام الجُمع والأعياد الرسمية ولا غير المسلمين في أعيادهم الدينية وذلك في غير حالات الضرورة.

ضوابط عمل المساجين في المنافع العامة خارج السجون

ويسمح القانون بتشغيل المسجونين في أعمال تتعلق بالمنافع العامة "إذا اقتضت الضرورة" وفي جهات بعيدة عن السجن، جاز إيواؤهم ليلًا في معسكرات أو سجون مؤقتة، وذلك بأمر يصدره مدير عام السجون بعد موافقة وزير الداخلية.

وتراعى في هذه الحالة القواعد المقررة داخل السجن من حيث الغذاء والصحة والنظام والتأديب ويتخذ المدير العام ما يراه من الاحتياطات اللازمة لمنع هرب المسجونين.

عن السجون وتأريخ نشأتها

السِجْن هو المكان الذي يوضع فيه من يراد سلب حريته، ويتم تصميم السجون الحديثة لتحقيق أقصى قدر من التحكم في السجناء، وإبقائهم تحت مراقبة مستمرة.

والسجن مكان معد ليكون صالحا لحبس شخص أو أكثر ويكون إعداده بوضع الأسوار والقضبان الحديدية وتعيين الحراسة اللازمة لمنع المسجون من الفرار من المكان المحبوس فيه، إذ يتم تحصين السجون بسيطرة مشددة من حراس السجن.

يعود تاريخ السجون إلى العصور القديمة وقد تصعب معرفة بدايتها أو نشأتها، فهي قديمة إلى درجة أنها قد ذكرت بالقرآن الكريم في إشارة إلى سجن النبي يوسف، كما أن السجون وردت في التوراة والعهد القديم على أنها كانت موجودة في القدس منذ عصر النبي موسى وما قبل ذلك.

وتعود أقدم سجلات السجون إلى الألفية الأولى قبل الميلاد، وتقع في مناطق الحضارات القديمة العظيمة في بلاد ما بين النهرين ومصر، في العصور القديمة لم يكن هناك سجن ولكن كان بدلًا عنه يُنفى الفرد أو الجماعة إلى مكان معزول أو دولة أخرى.

في مصر تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقًـا لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائي، وتهدف إلي رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيًا وثقـافيًا حسب ما ينص عليه قانون السجون وهـي ثـلاثة أنـواع:

( أ) سجن غير مركزى

(ب) سجون مركزية

(جـ) مراكز إصلاح وتأهيل خاصة، تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية،ويحدد فيه فئات المسجونين* الذين يودعون بها، وكيفية معاملتهم، وشروط الإفراج عنهم.