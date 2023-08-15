تفاصيل زيارة قومي حقوق الإنسان لمركز تأهيل العاشر من رمضان (صور)

تفقد وفد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس بزيارة تفقدية شامله لمركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان، وذلك في إطار متابعة المجلس القومي لحقوق الإنسان لخطة وزارة الداخلية المتعلقة بإنشاء وتشغيل مراكز جديدة للإصلاح والتأهيل، كبديل عن السجون والمراكز القديمة والقائمة حاليا، واتصالا بالتنسيق المستمر بين المجلس وقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة.

زيارات لعنابر النزيلات بالمركز

وزار الوفد عددًا من عنابر النزيلات بالمركز، والاستماع لتقييمهن للأوضاع المعيشية والإجراءات ذات الصلة بالحصول على حقوقهن القانونية، ومعاينة كافة تجهيزات ومكونات العنابر والمرافق الملحقه بها، ومراجعة إجراءات التأمين والمراقبة والوسائل المستخدمه فيها ومدى استجابة هذه التجهيزات والوسائل لضمانات الحق في الخصوصية للنزيلات.

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مستشفى المركز

كما تفقد وفد المجلس المستشفى الملحق بالمركز وكافة أقسامه وتجهيزاته وأطلع على السجلات وتدار حوارا مع عدد من النزلاء والنزيلات المترددين على المستشفى للحصول على الخدمات الطبية، كما تفقد وفد المجلس المنشات الإنتاجيه والتدريبية بالمركز واستمع لتقييم النزلاء والنزيلات العاملين والمتدربين بهذه المنشات والتي تمثلت في ورش تصنيع ملابس تعمل بالفعل، ومجموعة عنابر الانتاج الحيواني الداجني جاري تشغيلها حاليا.

وتفقد الوفد أيضًا مطبخ المركز وأطلع على الوجبات المقدمة للنزلاء بما في ذلك الوجبات المخصصة للحالات المرضية، والوجبات الإضافية للنزلاء العاملين بالمنشآت الإنتاجية بالمركز، كما زار المجلس المنشآت الترفيهية ومساحات التريض والملاعب.

عروض غنائية وموسيقية بالمركز

كما شاهد وفد المجلس بروفات عروض غنائية وموسيقية مثيرة للإعجاب يؤديها عدد من النزلاء والنزيلات أصحاب الموهبة الذين تم اكتشافهم وتدريبهم وإدماجهم في هذا النشاط الفني الراقي تحت إشراف أحد الفنانين من أساتذة كلية التربية الفنية، وقد حرص وفد المجلس على إدارة حوار ودي مع النزيلات والنزلاء أعضاء الفرقة الموسيقية وكذلك مع الفنان المشرف عليها.

تدريب الكوادر الشرطية

إلى جانب ذلك، تفقد وفد المجلس مركز تدريب الكوادر الشرطية الملحق بمركز التاهيل، والذي يقدم برامج تدريبية متعمقة لضباط ومسئولي إدارة المركز، وشارك وفد المجلس في جزء من ورشة تدريبية كانت تعقد أثناء الزيارة لضباط المركز حول القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وعلاقتها بالدستور والقانون المصري.

لقاء مساعد وزير الداخلية

على هامش الزيارة، عقد وفد المجلس حوارا مطولا ومتعمقا مع اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، في حضور عدد من قيادات ومسئولي القطاع ومركز التأهيل والإصلاح بالعاشر من رمضان، وذلك لمناقشة مخرجات الزياره وأطر التعاون والتنسيق المقترحة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وقطاع الحماية المجتمعية بما يضمن استدامة واستكمال جهود الارتقاء بالمنظومة العقابية في مصر، والاستفادة من خبرة المجلس في تعزيز فرص التدريب والتاهيل لضباط ومسئولي إدارة مراكز التاهيل الحديثة.

كما تضمن الحوار بين اللواء مساعد وزير الداخلية ووفد المجلس مناقشة الموقف الحالي لخطة إحلال السجون القديمة، كنتيجة مباشرة للانتهاء من المرحلتين الاولى والثانيه من إنشاء مراكز التاهيل والإصلاح المطورة التي تعد نقله نوعيه في توفير مقومات البنيه الأساسية والخدمية الداعمه لحقوق النزلاء وذويهم.

إغلاق ٢٧ سجنا قديما

وكشف مساعد وزير الداخليه، أنه تم حتى الآن إغلاق ٢٧ سجنا من السجون القديمه بشكل كامل ونقل نزلاءهم إلى المراكز الخمس المطورة التي تم انشاءها وتشغيلها في وادي النطرون، بدر، اخميم، العاشر من رمضان، ١٥ مايو، وذلك من إجمالي ٤٣ سجن قائما سيتم إغلاقها تماما باكتمال المرحلة الأخيرة من خطة الاحلال والتطوير التي تطبقها الوزارة.

ويشير المجلس إلى أنه يطمئن على مستوى وطبيعة تجهيزات مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان، وملاءمتها لحقوق النزلاء والنزيلات، كما يثمن المجلس ما لمسه خلال معايناته لعنابر النزيلات والمرافق الملحقة، وحديث الأعضاء المباشر معهن بشكل متعمق ومنفرد، من عدم استخدام أي وسائل مراقبة داخل العنابر تتنافي مع خصوصية النساء، حيث تحقق المجلس من عدم استخدام أي كاميرات أو معدات تصوير داخل العنابر، فضلا عن تقدير المجلس لجودة الخدمات الطبيه والغذائية والتاهيلية والترفيهية بالمركز، وايجابية انطباعات وتقييم النزيلات والنزلاء الذين التقاهم أعضاء المجلس لتعامل وممارسات ضباط ومسئولي المركز.

توصيات قومي حقوق الإنسان

وأوصى المجلس بأهمية الإسراع في نقل كافة النزلاء من السجون القديمة لمراكز التأهيل الجديدة، وضمان التوزيع الجغرافي بصورة لا تشكل إرهاقا لأهلية النزلاء وتضمن حقهم في الزيارة بشكل سلس وغير مكلف، كما أكد المجلس على أهمية تعزيز الجهود الجارية للتدريب وبناء القدرات المستمر لكوادر مراكز التأهيل والإصلاح من خلال التعاون في ذلك مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الأمنية والمؤسسات التدريبية المتخصصة.