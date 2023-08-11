40 ألف نزيل لا يجدون أسرَّة، سجون المغرب كاملة العدد

بعد أن وصلت السجون في المغرب إلى أقصى طاقة استيعابية، بنحو 40 ألف نزيل فوق الحد الأقصى، لا توجد لهم أسرَّة، قدم المرصد المغربي للسجون مقترحات لخفض عدد نزلاء مؤسسات السجون، وذلك في أعقاب تحذير المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من خطر وصول عدد السجناء إلى رقم قياسي.

ومنظمة المرصد المغربي للسجون، هي منظمة غير حكومية مستقلة أسست سنة 1999 بمعرفة نشطاء في مجال حقوق الإنسان لحماية وتعزيز حقوق السجينات والسجناء.

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لجنة وطنية للرصد والإنقاذ

وقد دعا المرصد إلى تأسيس لجنة وطنية للرصد والإنقاذ، تضم مختلف الأطراف المعنية، للقيام بزيارات إلى السجون ومعاينة ميدانية لواقع الإيواء بها.

ودعا أيضا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الاعتقال الاحتياطي، ومن أجل الإفراج عن السجناء والسجينات الذين ستنتهي مدة الأحكام الصادرة في حقهم في الأشهر الثلاثة القادمة، أو الذين تتعثر قضاياهم لدى مكاتب التحقيق.

الرقابة القضائية والإدارية

وطالبت المنظمة المدنية ذاتها بإعطاء صلاحيات جديدة لآليات الرقابة القضائية والإدارية حتى يتسنى لها القيام بأدوارها، سواء تعلق الأمر بتغطية شاملة للمؤسسات السجنية، لا سيما المتأثرة بالارتفاع المهول للساكنة، أو بتقديم مقترحات تهم حالة الاكتظاظ.

أما على المستوى التشريعي، فقد دعا المرصد المغربي للسجون إلى التعجيل بعرض القانون والمسطرة الجنائية على البرلمان، والقانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين، وقانون العقوبات البديلة، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والحركات الاجتماعية.

100 ألف سجين

وقد سجل عدد نزلاء المؤسسات السجنية بالمغرب رقما قياسيا، حيث بلغ حتى 7 أغسطس الحالي ما يفوق الـ100 ألف سجين، في حين إن الطاقة الاستيعابية للسجون لا تتعدى 64 ألفا و600 سرير، وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.