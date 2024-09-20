الملاريا والكوليرا والبلهارسيا، الأعراض والأسباب وطرق العلاج والوقاية منهم

الملاريا والبلهارسيا والكوليرا من الأمراض الفيروسية التى كانت تعتبر من الأوبئة التى قضت على اجيال عديدة فى الأزمنة البعيدة، إلا أن منظمة الصحة العالم ساهمت بشكل كبير فى تحجيم هذه الفيروسات ولكن لم تقضى عليها.

وهذه الأمراض تنتشر بشكل كبير فى المناطق الاستوائية ومازالت موجودة حتى الآن فى هذه المناطق وللأسف تهدد حياة الكثير من البشر.

الملاريا والبلهارسيا والكوليرا

ويقول الدكتور عماد خليل استشارى أمراض الجهاز الهضمي والكبد، إن الملاريا، والبلهارسيا، والكوليرا هي أمراض خطيرة تهدد حياة البشر، خاصة في المناطق الاستوائية والمناطق ذات الأنظمة الصحية الضعيفة، ورغم أن هذه الأمراض تختلف في أسبابها وطرق انتقالها، إلا أن هناك بعض الأعراض المتشابهة بينها.

أسباب الملاريا

وأضاف خليل، أن الملاريا تنتقل عبر لدغات أنثى بعوضة الأنوفيليس المصابة بطفيليات البلازموديوم، ويُعتبر المناخ الحار والرطب بيئة مثالية لتكاثر البعوض، ما يجعل المناطق الاستوائية أكثر عرضة للملاريا.

أعراض الملاريا

وتابع، أن من أعراض الملاريا:-

الحمى: ارتفاع في درجة الحرارة بشكل دوري.

القشعريرة: شعور بالبرد يتبعه تعرق شديد.

الصداع: آلام حادة في الرأس.

آلام الجسم: آلام في العضلات والمفاصل.

التعب والإرهاق: ضعف عام وعدم القدرة على العمل أو الحركة.

الغثيان والقيء: قد يصاحبه فقدان للشهية.

فقر الدم: بسبب تدمير كرات الدم الحمراء.

أعراض شديدة: في بعض الحالات قد تتطور إلى مشاكل في التنفس، فشل كلوي، أو حتى غيبوبة.

علاج الملاريا

وأوضح الدكتور عماد خليل، أن علاج الملاريا يعتمد على نوع الطفيلي المسبب، وعادةً ما يُستخدم مزيج من الأدوية مثل:

الكلوروكين.

الأرتيميسينين: يُعتبر العلاج الأساسي في المناطق التي تُظهر مقاومة للكلوروكين.

الأدوية الأخرى مثل الميفلوكين أو الدوكسيسيكلين.

في الحالات الشديدة، قد يُحتاج إلى تدخلات طبية سريعة مثل نقل الدم.

طرق الوقاية من الملاريا

وتابع، أن أفضل طرق الوقاية من الإصابة بالملاريا هى استخدام الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية، وتناول الأدوية الوقائية في المناطق المعرضة للملاريا، ورش المبيدات الحشرية في المناطق المحيطة، مع ارتداء الملابس التي تغطي الجلد، وتجنب المياه الراكدة حيث يتكاثر البعوض.

البلهارسيا والكوليرا والملاريا

أسباب البلهارسيا

وقال استشارى أمراض الجهاز الهضمي، أما البلهارسيا ينتقل الطفيلي المسبب للبلهارسيا عبر الملامسة المباشرة للمياه العذبة الملوثة باليرقات التي تطلقها الحلزونات المصابة.

أعراض البلهارسيا

وأضاف الدكتور عماد خليل، أن أعراض البلهارسيا:-

الطفح الجلدي: عند أول دخول الطفيلي عبر الجلد.

الحمى: قد تستمر لأسابيع.

آلام في البطن: خاصة في حالة إصابة الجهاز الهضمي.

الإسهال: الذي قد يحتوي على دم.

صعوبة التبول: مع احتمالية وجود دم في البول.

فقر الدم: بسبب فقدان الدم مع البراز أو البول.

التعب: بسبب استنزاف الجسم للموارد نتيجة الالتهاب.

علاج البلهارسيا

وتابع أن العلاج الرئيسي للبلهارسيا هو البرازيكوانتيل، والذي يُعتبر فعالًا في قتل الطفيليات البالغة، والعلاج المبكر يقلل من فرص تطور مضاعفات طويلة الأمد.

طرق الوقاية من الإصابة بالبلهارسيا

وأشار خليل، إلى أن أفضل طرق الوقاية من الإصابة بمرض البلهارسيا هى:-

تجنب السباحة في المياه العذبة غير المعالجة في المناطق المعروفة بتواجد الطفيلي.

توفير مياه شرب آمنة ومعالجة.

تحسين الصرف الصحي لتقليل تلوث المياه.

القضاء على الحلزونات الناقلة للطفيليات.

أسباب الكوليرا

أما عن الكوليرا قال الدكتور عماد خليل استشارى أمراض الجهاز الهضمي، إن الكوليرا تنتقل عبر تناول الطعام أو شرب المياه الملوثة ببكتيريا الفيبريو كوليرا، ويرتبط انتشار الكوليرا بشكل رئيسي بممارسات النظافة غير الصحية وسوء إدارة مياه الشرب.

أعراض الكوليرا

واضاف خليل، أن من أعراض الكوليرا:-

الإسهال المائي: شديد الحدة، يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من السوائل.

الجفاف: يؤدي إلى تشقق الجلد وجفاف الفم والعطش الشديد.

التقيؤ: يمكن أن يصاحبه تقلصات في البطن.

التشنجات: نتيجة فقدان الأملاح من الجسم.

الضعف الشديد: نتيجة الجفاف وفقدان العناصر الغذائية.

علاج الكوليرا

وتابع، أن علاج الكوليرا يكون من خلال الأساليب التالية:-

إعادة ترطيب الجسم: تُعتبر العلاج الأساسي باستخدام محلول معالجة الجفاف.

في الحالات الشديدة، يتم إعطاء السوائل الوريدية.

استخدام المضادات الحيوية مثل التتراسيكلين لتقليل مدة المرض.

طرق الوقاية من الكوليرا

وأوضح خليل، أن للوقاية من الإصابة بمرض الكوليرا، يجب اتباع الخطوات التالية، منها:

استخدام مياه شرب نظيفة ومعالجة.

غسل اليدين بانتظام بالصابون.

تحسين أنظمة الصرف الصحي.

تناول الطعام المطهو جيدًا وتجنب الأطعمة المكشوفة.

التطعيم في المناطق المعرضة للكوليرا.

الأعراض المتشابهة بين الكوليرا والبلهارسيا والملاريا

ومن جانبه يقول الدكتور محمد العوضى استشارى أمراض الباطنة، أن من الأعراض المتشابهة بين الأمراض الثلاثة:-

الحمى: تظهر في الملاريا والبلهارسيا والكوليرا.

فقدان السوائل والجفاف: وهو شائع في الكوليرا والبلهارسيا (مع الإسهال) والملاريا (مع التعرق الشديد).

الإرهاق والتعب: نتيجة فقدان العناصر الغذائية والدم أو الإصابة بالعدوى.

الصداع: يمكن أن يكون عرضًا مشتركًا بين الأمراض الثلاثة.

الأمراض الاستوائية

طرق الوقاية من الكوليرا والبلهارسيا والملاريا

واضاف العوضى، أن هناك طرق عديدة للوقاية المشتركة من الإصابة بهذه الأمراض، منها:-

النظافة الشخصية: غسل اليدين بانتظام، خاصة قبل تناول الطعام.

تحسين الصرف الصحي: للتقليل من التلوث بالمياه والبراز.

استخدام المياه النظيفة: سواء للشرب أو الطهي.

التطعيم: خاصة في المناطق المعرضة للكوليرا.

تجنب لدغات البعوض: في حالة الملاريا باستخدام الناموسيات والمبيدات.

تحسين المرافق الصحية العامة: لضمان سلامة الغذاء والمياه.

وتابع، أن هذه الأمراض تشترك في أنها تنتقل في بيئات غير صحية ومن خلال ممارسات قد تكون ضارة أو غير آمنة، وبالتالى الاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، وتوفير بيئات صحية آمنة يمكن أن يقلل من احتمالية الإصابة بها بشكل كبير.