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أخبار مصر

الصحة تكشف حقيقة رصد حالات ملاريا ومتحورات تنفسية جديدة

حالات الملاريا في
حالات الملاريا في مصر، فيتو

الملاريا، قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الملاريا مرض مُعدٍ ينتقل عن لدغات البعوض الناقل للمرض، مؤكدًا أن الملاريا من الأمراض المهددة لحياة الإنسان.

آخر انتقال لمرض الملاريا في مصر

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”: آخر انتقال لمرض مثبت للملاريا داخل مصر رُصد سنة 1998 ومنذ وقتها وحتى هذه اللحظة لا يوجد سريان للمرض داخل مصر.

حالات الملاريا التي تم رصدها في مصر

وأكد أن “حالات الملاريا التي يتم رصدها قادمة من الخارج، ولدينا نظام ترصد قوي وقادر على الاكتشاف المبكر للحالات وهذا ما تم التأكد منه”.

هل انتشرت الملاريا في مصر، فيتو

نظام ترصد الملاريا في مصر

ولفت: وفد منظمة الصحة العالمية تأكد من وجود نظام ترصد قوي للتعامل مع أي حالات ملاريا وافدة، ومن الصعب انتقال العدوى للمصريين ولا داع للقلق.

شهادة منظمة الصحة العالمية 

وتابع: "مثلما حصلنا على شهادة من منظمة الصحة العالمية لخلو مصر من فيروس سي سنحصل على شهادة خلو مصر من الملاريا قريبا".

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الصحة تكشف حقيقة المتحورات التنفسية الجديد

وأوضح خالد عبد الغفار: "الدور اللي ماشي من إصابات بين المصريين عبارة عن فيروسات تصيب الجهاز التنفسي ولا يوجد أي تحورات جديدة ولا أمراض تنفسية جديدة عما هو معتاد بسبب التقلبات الجوية وارتفاع نسبة الرطوبة  وهو المعتاد".

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