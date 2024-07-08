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أخبار مصر

تفاصيل المرحلة الثانية من المسح الميداني للكشف المبكر عن البلهارسيا والطفيليات المعوية

الكشف المكبر عن الأمراض،
الكشف المكبر عن الأمراض، فيتو

كشف مركزالمعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزاء عن المرحلة الثانية من المسح الميداني المجاني الخاص بالكشف المبكر وعلاج أمراض (البلهارسيا، والفاشيولا، والطفيليات المعوية) في المجموعة الأولى التي تضم 15 محافظة.

 المرحلة الثانية من المسح الميداني المجاني  

وزارة الصحة وضعت خطة للعمل الميداني بالكشف المبكر وعلاج المصابين، تضمنت تقسيم محافظات الجمهورية إلى مجموعتين، حيث بدأ العمل في المرحلة الثانية بالمجموعة الأولى، فيما بدأ المسح الميداني في أول يوليو الجاري، وتستمر فعاليات المرحلة الثانية لمدة 3 أشهر، في محافظات (دمياط، البحيرة، كفر الشيخ، المنوفية، الغربية، الشرقية، الدقهلية، الجيزة، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، القليوبية).

المجموعة الثانية تستهدف 12 محافظة أخرى، حيث يتم جمع العينات من 100 مواطن بشكل شهري، وفحصها وعلاج الحالات الإيجابية بالمجان، وذلك من خلال كل وحدة صحية بنطاق المحافظات المستهدفة.

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