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أخبار مصر

الصحة توفر دواء برازيكوانتل لتطعيم الصيادين ضد البلهارسيا

وزارة الصحة،فيتو
وزارة الصحة،فيتو

كشفت الدكتورة أماني الحبشي رئيس الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بوزارة الصحة، عن البدء في  التجريع السنوي للمواطنين الذين يعملون بمهنة الصيد، وذلك بعقار «برازيكوانتل» الخاص بعلاج مرض البلهارسيا.

انطلاق حملة التطعيم في 16 محافظة

وتنطلق حملة التطعيم في 16 محافظة شملت (الإسكندرية- الدقهلية- كفر الشيخ- الشرقية - الغربية - المنوفية- البحيرة- الجيزة- بني سويف - الفيوم - المنيا- سوهاج - قنا- أسوان- شمال سيناء- الأقصر) إلى جانب تجريع فرق الإنقاذ النهري.

الكشف المبكر وعلاج أمراض البلهارسيا والفاشيولا والطفيليات المعوية

وكانت وزارة الصحة والسكان، أطلقت المرحلة الثانية من المسح الميداني «المجاني»، الخاص بالكشف المبكر وعلاج أمراض (البلهارسيا، والفاشيولا، والطفيليات المعوية) في المجموعة الأولى التي تضم 15 محافظة، والذي يأتي تنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة، وتحقيقا لرؤية «مصر 2030».

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، بالقضاء على البلهارسيا عام 2025، فقد تم وضع خطة للعمل الميداني بالكشف المبكر وعلاج المصابين، تضمنت تقسيم محافظات الجمهورية إلى مجموعتين، حيث بدأ العمل في المرحلة الثانية بالمجموعة الأولى، فيما بدأ المسح الميداني في أول يوليو الجاري، وتستمر فعاليات المرحلة الثانية لمدة 3 أشهر، في محافظات (دمياط، البحيرة، كفر الشيخ، المنوفية، الغربية، الشرقية، الدقهلية، الجيزة، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، القليوبية).

ومن جانبه، استكمل الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، أن أنشطة المسح الميداني للمرحلة الأولى، استهدفت عينة قوامها 10% من سكان الريف، بجمع العينات المستهدفة من المنازل ل 4 ملايين و755 ألفا و280 مواطنا.

وكيل الصحة بالدقهلية يتفقد مستشفى صدر المنصورة (صور)

قرار لوزير الصحة بشأن صرف العلاج المجاني بالعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية

وأضاف أن المجموعة الثانية تستهدف 12 محافظة أخرى، حيث يتم جمع العينات من 100 مواطن بشكل شهري، وفحصها وعلاج الحالات الإيجابية بالمجان، وذلك من خلال كل وحدة صحية بنطاق المحافظات المستهدفة.

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