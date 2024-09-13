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خارج الحدود

ارتفاع الوفيات بوباء الكوليرا في السودان إلى 252 شخصا

السودان، فيتو
السودان، فيتو

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 10 وفيات جديدة جراء وباء الكوليرا لترتفع الحصيلة إلى 252 منذ أغسطس الماضي.

وأفادت الوزارة، في بيان، "تسجيل 194 إصابة جديدة بوباء الكوليرا، ليصبح عدد الإصابات 7 آلاف و296 حالة في 8 ولايات من أصل 18".

وتحدثت عن "تسجيل 10 وفيات جديدة ليرتفع العدد إلى 252 حالة".


ومساء الأربعاء، أعلنت الصحة السودانية ارتفاع عدد الوفيات جراء وباء الكوليرا إلى 242 حالة منذ أغسطس الماضي.

وفي 12 أغسطس المنصرم، أعلنت السلطات السودانية الكوليرا وباء في البلاد.


وتتزامن الكوارث الطبيعية والصحية هذا العام مع استمرار المعاناة جراء حرب متواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023؛ خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتتزايد دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء؛ بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية.

 

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