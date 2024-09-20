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خارج الحدود

بـ 150 صاروخا، حزب الله ينفذ 7 هجمات منفصلة على شمال إسرائيل

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

أعلن حزب الله  اللبناني تنفيذ 7 هجمات منفصلة على شمالي إسرائيل بصواريخ كاتيوشا.

وبحسب الإعلام العبري، فقد تم رصد إطلاق 150 صاروخا من لبنان تجاه شمال دولة الاحتلال.

 

اندلاع حرائق في شمال إسرائيل

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، باندلاع حرائق في مواقع بصفد وكيبوتس أورتال بالجولان عقب إطلاق صواريخ من ‎لبنان.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن سلطات الاحتلال دفعت بـ 10 فرق إطفاء للسيطرة على الحرائق.

 

إطلاق 130 صاروخا من ‎لبنان

ومنذ قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 130 صاروخا أطلقت من ‎لبنان على دفعتين استهدفت صفد بالجليل الأعلى وشمالي الجولان.

وأكدت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الجمعة، سماع دوي انفجارات في الجولان السوري المحتل بعد إطلاق صواريخ من جنوب ‎لبنان.

 

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