الجمعة 20 سبتمبر 2024
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حوادث

خلافات العمل أنهت حياته، المتهم يمثل الجريمة بالسلام

خلافات العمل أنهت
خلافات العمل أنهت حياته

 اصطحب فريق من نيابة السلام عامل متهم بقتل زميله بسبب خلافات في العمل بمنطقة السلام إلى مسرح الجريمة لتمثيلها وإجراء المعاينة التصويرية. 


البداية عندما تلقى قسم شرطة السلام إخطارا من مستشفى السلام يفيد باستقبال عامل مصاب بجرح طعني نافذ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ.

وبعمل التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليه، بسبب خلافات في العمل أقدم فيها الأول علي طعن الأخير بسلاح أبيض فأسقطه غارقا في دمائه.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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