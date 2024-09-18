حبس عامل متهم بقتل زميله بسبب خلافات بينهما في السلام

أمرت نيابة السلام بحبس عامل متهم بقتل زميله بسبب خلافات في العمل بمنطقة السلام 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما تلقي قسم شرطة السلام إخطارا من مستشفى السلام يفيد باستقبال عامل مصاب بجرح طعني نافذ وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ.

وبعمل التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليه، بسبب خلافات في العمل أقدم فيها الأول علي طعن الأخير بسلاح أبيض فأسقطه غارقا في دمائه

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.