أخبار الحوادث اليوم: 23 أكتوبر نظر طعون المدارس الدولية على قرار إضافة اللغة العربية والتاريخ للمجموع.. تأجيل محاكمة أحمد المحمدي بتهمة التعدي على فتاة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمه، الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لعامل بتهمة الإتجار في مخدر الهيروين، وحيازة سلاح نارى (فرد خرطوش) دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية.

أمرت نيابة الجيزة بحجز عاطل لاتهامه بالنصب على مالك مطعم في الدقي، ٢٤ ساعة على ذمة التحريات.



وكشفت التحقيقات، أن المتهم استولى من مالك المطعم على مبلغ مالي، بعد إيهامه بتعرض ابنته للتسمم عقب تناولها وجبة طعام فى المطعم، واكتشف أنه نصاب.

مالك مطعم تعرض للنصب علي يد عاطل

تلقى قسم شرطة الدقى، بلاغا من مالك مطعم، أفاد فيه تعرضه للنصب على عاطل، ادعى أن إبنته أصيبت بالتسمم، عقب تناولها وجبة طعام من المطعم، وحصوله على مبلغ مالي بحجة علاجها، إلا أنه اكتشف أن العاطل محتال.

عثر أهالى مركز ومدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف، اليوم الخميس، على جثة شاب مجهول الهوية في ترعة الإبراهيمية، وتم استدعاء سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث.

بلاغ العثور على جثة شاب ببنى سويف

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف بلاغًا يفيد بعثور أهالى مركز ببا جنوب بنى سويف، على جثمان شاب مجهول الهوية في ترعة الإبراهيمية، وتم التوجية بسرعة انتقال سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المستشفى.

نظمت وزارة الداخلية بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، قوافل إنسانية لتوزيع حقائب مدرسية بمشتملاتها وعبوات مواد غذائية على الأسر بالمناطق الأولى بالرعاية بالمحافظات، وذلك في إطار مبادرة "كلنا واحد" التي أطلقتها الوزارة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة السادسة تعليم، تحديد جلسة 23 أكتوبر المقبل؛ لنظر عشرات الطعون المقامة من عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض، نيابة عن أولياء أمور طلاب المدارس الدولية “الشهادة البريطانية- والدبلومة الأمريكية- والفرنسي” على قرار وزير التربية والتعليم الفني رقم 148 لسنة 2024.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، تأجيل محاكمة اللاعب أحمد ياسر المحمدي لاعب نادي الريان القطري، المتهم باغتصاب فتاة أجنبية، بعد استدراجها إلى شقته في قطر، وذلك إلى جلسة اليوم الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

كانت نيابة وسط القاهرة الكلية، قررت إحالة اللاعب أحمد ياسر المحمدي لاعب كرة القدم في دولة قطر، وشقيق اللاعب حسين ياسر المحمدي، نجم نادي الزمالك السابق للمحاكمة الجنائية، بتهمة التعدي على فتاة في دولة قطر.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق، محمد كشمير في حلوان، إلى جلسة 20 نوفمبر المقبل.

وأحالت جهات التحقيق المتهم بقتل محمد عمر حسن كشمير، ابن لاعب الزمالك السابق بمدينة حلوان، ويدعى "عبد العزيز.م.ع"، 19 عامًا، ميكانيكي، وذلك أثناء سيره بمنطقة العزبة البحرية، إلى محكمة جنايات القاهرة.

رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، طعن محافظ قنا ووكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بصفتهما، لإلغاء حكم صادر لصالح مدرس بإلغاء العقوبة الموقعة عليه، بالخصم شهر من راتبه، وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات، لاتهامه بتسريب الامتحان، وأيدت المحكمة الحكم الأول القاضي بإلغاء الجزاء الموقع عليه

تقدم عاطل متهم بقتل صديقه لتعثره فى سداد ديونه بمنطقة عين شمس، باستئناف على قرار تجديد حبسه أمام محكمة جنايات شمال القاهرة.

كان مأمور قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، تلقى إخطارًا من المستشفى بوصول شاب مصابًا ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولات إسعافه.

وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة شاب وطعنات متفرقة بجسده وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

استمعت نيابة مدينة نصر إلى أقوال فتاة اتهمت خالها بالتعدي جنسيا عليها أكثر من مرة أثناء إقامتها ووالدتها طرفه.

وقالت الفتاة إنها كانت تعيش رفقة والدها ووالدتها وأشقائها في محافظة المنوفية، وكانت حياتهم تسير بشكل طبيعي حتى اتهم والدها في إحدى القضايا وتم القبض عليه وصدر ضده حكم بالحبس.

وأضافت الفتاة أن والدتها عقب حبس والدها لم تجد من يساعدها في الإنفاق فأخذتهم وسافرت إلى حيث تعيش جدتها وخالها في منطقة مدينة نصر.