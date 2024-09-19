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حوادث

تأجيل محاكمة اللاعب أحمد ياسر المحمدي بتهمة التعدي على فتاة أجنبية بقطر

أحمد ياسر المحمدي،
أحمد ياسر المحمدي، فيتو

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، تأجيل محاكمة اللاعب أحمد ياسر المحمدي لاعب نادي الريان القطري، المتهم باغتصاب فتاة أجنبية، بعد استدراجها إلى شقته في قطر، وذلك إلى جلسة اليوم الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

كانت نيابة وسط القاهرة الكلية، قررت إحالة اللاعب أحمد ياسر المحمدي لاعب كرة القدم في دولة قطر، وشقيق اللاعب حسين ياسر المحمدي، نجم نادي الزمالك السابق للمحاكمة الجنائية، بتهمة التعدي على فتاة  في دولة قطر.

وكشف التحقيقات، عن أن اللاعب متهم في قضية التعدي على فتاة في دولة قطر، وعقب تقديم بلاغ من الفتاة تم التحقيق معه بواسطة جهات التحقيق التي أخلت سبيله حتى يتم توقيع الكشف الطبي عليها، وبيان صحة أقوالها والاتهام الموجه من عدمه.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم بمجرد صدور القرار عاد إلى مصر فخاطبت جهات التحقيق الإنتربول الدولي، للقبض عليه واستكمال التحقيقات وتم القبض عليه في شرم الشيخ، والتحفظ عليه بقسم عابدين، وتحرر المحضر في قسم عابدين.

وقال اللاعب خلال التحقيقات، إنه على علاقة بالفتاة التي تقدمت بالبلاغ، وإنه لم يغتصبها جنسيا ولكن الأمر تم برضاها وعقب الاتفاق معها، على عكس أقوال الفتاة التي اتهمته باستدراجها إلى شقته والتعدي عليها.

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