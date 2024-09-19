الخميس 19 سبتمبر 2024
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حوادث

فتاة اتهمت خالها بالتعدي عليها بمدينة نصر: كان ينتظر نزول والدتي للعمل

اغتصاب، فيتو
اغتصاب، فيتو

 استمعت نيابة مدينة نصر إلى أقوال فتاة اتهمت خالها بالتعدي جنسيا عليها أكثر من مرة أثناء إقامتها ووالدتها طرفه.

وقالت الفتاة إنها كانت تعيش رفقة والدها ووالدتها وأشقائها في محافظة المنوفية، وكانت حياتهم تسير بشكل طبيعي حتى اتهم والدها في إحدى القضايا وتم القبض عليه وصدر ضده حكم بالحبس.

وأضافت الفتاة أن والدتها عقب حبس والدها لم تجد من يساعدها في الإنفاق فأخذتهم وسافرت إلى حيث تعيش جدتها وخالها في منطقة مدينة نصر.

وأشارت الفتاة إلى أنهم في بادئ الأمر كان خالها يتعامل معها بشكل طبيعي ولم تصدر منه أي أفعال إلى أن فوجئت بعد فترة به يدخل عليها غرفة النوم ويتحسس أجزاء حساسة من جسدها فنهرته فلم يمتنع، واستمر في أفعاله تحت تأثير الضرب.

وأوضحت الفتاة أن المتهم كان يختار أوقات نزول أمها إلى العمل، وكان يقوم بإرسال أشقائها للعب في الخارج، ثم يعتدي جنسيا عليها بالإكراه وهددها بالقتل إذا أبلغت أحد.

وكانت مباحث قسم شرطة مدينة نصر تلقت بلاغا من فتاة تبلغ من العمر 17 سنة، تتهم خالها بالتعدي جنسيا عليها أثناء إقامتها لديه بمنطقة مدينة نصر.

وبإجراء التحريات تبين أن الفتاة ووالدتها انتقلوا حديثا للعيش رفقة خالها وجدتها بعد سجن والدها في محافظة المنوفية، ثم بدأ المتهم ممارسة الأفعال المخلة مع الفتاة.

وأضافت التحريات أن المتهم استغل صلة القرابة ثم اعتدى على الفتاة أكثر من مرة أثناء نومها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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نيابة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر النيابة العامة

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