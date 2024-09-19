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حوادث

عاطل متهم بقتل صديقه في عين شمس يستأنف على قرار حبسه

عاطل متهم بقتل صديقه
عاطل متهم بقتل صديقه في عين شمس يستأنف على قرار تجديد حبسه

 تقدم عاطل متهم بقتل صديقه لتعثره فى سداد ديونه بمنطقة  عين شمس، باستئناف على قرار تجديد حبسه أمام محكمة جنايات شمال القاهرة. 

كان مأمور قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، تلقى إخطارًا من المستشفى بوصول شاب مصابًا ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولات إسعافه.

وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة شاب وطعنات متفرقة بجسده وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

توصلت تحريات المباحث إلى أن عاطل" حسن.ع " مقيم بدائرة القسم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية مع المجنى عليه، وأنهما تشاجرا  نتيجة خلافات سابقة فقام على أثرها المتهم بطعن المجني عليه وفر هاربًا.


وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة دون قصد قتله، وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.


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محكمة جنايات شمال القاهرة قسم شرطة عين شمس مديرية أمن القاهرة

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