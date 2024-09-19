الخميس 19 سبتمبر 2024
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حوادث

العثور على جثة شاب مجهول الهوية في ترعة الإبراهيمية ببنى سويف

العثور على جثة شاب
العثور على جثة شاب مجهول

عثر أهالى مركز ومدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف، اليوم الخميس، على جثة شاب مجهول الهوية في ترعة الإبراهيمية، وتم استدعاء سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث.

بلاغ العثور على جثة شاب ببنى سويف 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف بلاغًا يفيد بعثور أهالى مركز ببا جنوب بنى سويف، على جثمان شاب مجهول الهوية في ترعة الإبراهيمية، وتم التوجية بسرعة انتقال سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المستشفى.

 

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى مستشفى ببا المركزي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

واستقبل مستشفى ببا جنوب بنى سويف، جثة شاب مجهول الهوية، وتم استدعاء مفتش الصحة لإجراء الكشف الطبي عليه، للوقوف على ملابسات الوفاة، وأسبابها، وجار تحرير محضر بالواقعة، والبدء في تحريات المباحث حول الواقعة.

 

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