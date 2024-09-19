الداخلية توزع الحقائب المدرسية على الآسر بالمناطق الأولى بالرعاية (فيدو)

نظمت وزارة الداخلية بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، قوافل إنسانية لتوزيع حقائب مدرسية بمشتملاتها وعبوات مواد غذائية على الأسر بالمناطق الأولى بالرعاية بالمحافظات، وذلك في إطار مبادرة "كلنا واحد" التي أطلقتها الوزارة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوفدت وزارة الداخلية من خلال منظومة "أمان" مأموريات من قطاع المشروعات والتنمية بالوزارة بالتنسيق مع مديريات الأمن بكافة أنحاء الجمهورية الحقائب المدرسية بمشتملاتها على الأطفال بالاضافة الى توزيع عبوات تحتوي على سلع غذائية متنوعة على الأسر الأكثر إحتياجا بأماكن إقامتهم بمحافظات ؛تعزيزا لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

يأتي ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية; لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية لهم.

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