استدعاء فتاة اتهمت خالها بالتعدي جنسيا عليها في مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر باستدعاء فتاة اتهمت خالها بالتعدي جنسيا عليها أكثر من مرة أثناء إقامتها ووالدتها طرفه لسماع أقوالها، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقت مباحث قسم شرطة مدينة نصر بلاغا من فتاة تبلغ من العمر 17 سنة تتهم خالها بالتعدي جنسيا عليها أثناء إقامتها لديه بمنطقة مدينة نصر.

وبعمل التحريات تبين أن الفتاة ووالدتها انتقلوا حديثا للعيش رفقة خالها وجدتها بعد سجن والدها في محافظة المنوفية، ثم بدأ المتهم ممارسة الافعال المخلة مع الفتاة.

وأضافت التحريات أن المتهم استغل صلة القرابة ثم اعتدى على الفتاة اكثر من مرة اثناء نومها.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.