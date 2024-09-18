الأربعاء 18 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

استدعاء فتاة اتهمت خالها بالتعدي جنسيا عليها في مدينة نصر

قسم شرطة مدينة نصر
قسم شرطة مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر باستدعاء فتاة اتهمت خالها بالتعدي جنسيا عليها أكثر من مرة أثناء إقامتها ووالدتها طرفه لسماع أقوالها، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقت مباحث قسم شرطة مدينة نصر بلاغا من فتاة تبلغ من العمر 17 سنة تتهم خالها بالتعدي جنسيا عليها أثناء إقامتها لديه بمنطقة مدينة نصر.

وبعمل التحريات تبين أن الفتاة ووالدتها انتقلوا حديثا للعيش رفقة خالها وجدتها بعد سجن والدها في محافظة المنوفية، ثم بدأ المتهم ممارسة الافعال المخلة مع الفتاة.

وأضافت التحريات أن المتهم استغل صلة القرابة ثم اعتدى على الفتاة اكثر من مرة اثناء نومها.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نيابة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر النيابة العامة

مواد متعلقة

تفاصيل هتك عرض صغير على يد 4 أطفال بالبدرشين

تأجيل استئناف طبيب روض الفرج علي حكم إعدامه في هتك عرض 93 امرأة

المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة هتك عرض فتاة قاصر في المرج

الأكثر قراءة

بعد اتهامه بالتحرش الجنسي، الطريقة التيجانية تتبرأ من صلاح الدين التيجاني وتكشف تاريخه وأخطاءه

أول تعليق من روسيا على تفجير أجهزة بيجر في لبنان

تفخيخ 5 آلاف جهاز، مصدر أمني لبناني يكشف تفاصيل مثيرة بشأن حادث البيجر

بعد اتهامه بالتحرش، من هو الشيخ صلاح الدين التيجانى؟

آخر مستجدات أزمة سد النهضة وموقف مصر من تعنت إثيوبيا

وفاة نجم الكرة الإيطالية توتو سكيلاتشي بعد صراع مع المرض

المركزي: مصر تسدد 23.8 مليار دولار فوائد وأقساط ديون خلال 9 أشهر

حقيقة تولي فيريرا منصب المدير الرياضي لنادي الزمالك

منوعات

المزيد

نقوش غامضة على جدران قلعة تشيم التركية حيرت العلماء

جدل في لبنان بسبب منع مناقشة رسالة ماجستير عن المثليين

ناميبيا، مصرع 4 أطفال علقوا في ثلاجة

أخيرا، المنظمة العالمية للأرصاد تعلن بدء تعافي طبقة الأوزون من الثقب الشهير

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز المحلي اليوم الأربعاء 18- 09- 2024 في الأسواق

السكة الحديد تعلن إيقاف تشغيل هذه القطارات

قبل التقديم، تعرف على حدود أقساط تمويل شقق سكن كل المصريين

كل ما تريد معرفته عن خدمات إنستاباي

المزيد

انفوجراف

الطريقة التيجانية تتبرأ من الشيخ صلاح التيجاني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد جدل صلاح الدين التيجاني، ما هو مفهوم السيادة وهل يجوز إطلاقه على عوام الناس؟

تفسير حلم سماع الاذان في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المادية

معنى العهن، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 من سورة المعارج

المزيد
الجريدة الرسمية