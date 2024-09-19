السجن المؤبد لعامل بتهمة الإتجار في مخدر الهيروين بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمه، الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لعامل بتهمة الإتجار في مخدر الهيروين، وحيازة سلاح نارى (فرد خرطوش) دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية.

جنايات شبرا تعاقب متهم بالاتجار بالهيروين

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال، أمين أحمد عبد الحافظ، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

إحالت النيابة العامة المتهم: "بلال ع ع " ٢٠ سنة - عامل - مقيم ش إسماعيل عبد الفتاح، عزبة بدران شبرا الخيمة ثان، القليوبية، في القضية رقم ١۲۱٥۸ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ١٤٢٩ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا ( الهيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وذكر أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش).

وإستطرد أمر الإحالة أنه أحرز ذخائر (طلقتين) مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له في حيازتها أو إحرازها.

وشهد شاهد إثبات الواقعة ملازم أول "محمود خال محمد النجار" -٢٦ سنة - معاون مباحث قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، بأنه نفاذًا لإذن النيابة العامة انتقل إلي حيث أيقن تواجد المتهم وضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، وكذا ٦٢ لفافة لمسحوق الهيروين المخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلته والهاتف للتواصل مع عملائه والسلاح والذخيرة بقصد الدفاع.

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