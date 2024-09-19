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مريض يعزف مقطوعة موسيقية خلال خضوعه لجراحة فى المخ (فيديو)

جراحة فى المخ، فيتو
جراحة فى المخ، فيتو

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى فى أمريكا، مقطع فيديو تسبب فى صدمة للأطباء والمواطنين، ظهر فيه مريض يعزف مقطوعة موسيقية على آله الترومبون خلال خضوعه لجراجة بالمخ.

مريض يعزف على آله الترومبون خلال خضوعه لجراحة

واجتاحالمقطع المصور مواقع "السوشيال ميديا"، بعدما ظهر فيه المريض داخل غرفة العمليات وهو يعزف على آله الترومبون الموسيقية، وذلك أثناء عملية جراحية في المخ.

وتم توثيق العملية الجراحية المصحوبة بالموسيقي، والتي أجراها طبيب من ولاية ويسكونسن الأمريكية، يدعى وينديل ليك، من أجل التأكد من أن المريض يضرب كل النغمات بشكل صحيح خلال العملية.

عملية جراحية لتحفيز عميق فى المخ بثقب الجمجمة

ويعاني المريض برايان روست، من ارتعاش في يده، وكان في حاجة إلى إجراء تحفيز عميق للمخ، من خلال الخضوع لعملية جراحية تستدعي إحداث حفر ثقوب صغيرة في جمجمته، تتطلب أن يكون مستيقظا تماما طوال فترة إجراء العملية.

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مقطوعة موسيقية آله الترومبون جراجة بالمخ ارتعاش إجراء العملية

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