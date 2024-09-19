استدعاء مالك محل ملابس نشب به حريق في مصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة باستدعاء مالك محل ملابس في مصر الجديدة نشب به حريق دون وقوع مصابين أو وفيات، لسماع أقواله.

ونجحت قوات الحماية المدنية في منع امتداد الحريق للمحلات المجاورة، ويواصل فريق المعمل الجنائى فحص آثار الحريق للوقوف علي أسبابه حيث أشارت التحريات الأولية إلى أن السبب ماس كهربائي.

حريق داخل أحد المحلات التجارية في مصر الجديدة

وتعود تفاصيل الحادث، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا، يفيد بنشوب حريق داخل أحد المحلات التجارية في مصر الجديدة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء.

وفور وصول سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث تم التعامل الفوري من رجال الحماية المدينة مع الحريق، ومحاصرة النيران وإخمادها.

