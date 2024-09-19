الخميس 19 سبتمبر 2024
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حوادث

استدعاء مالك محل ملابس نشب به حريق في مصر الجديدة

حريق، فيتو
حريق، فيتو

أمرت نيابة مصر الجديدة باستدعاء مالك محل ملابس في مصر الجديدة نشب به حريق دون وقوع مصابين أو وفيات، لسماع أقواله.

ونجحت قوات الحماية المدنية  في منع امتداد الحريق للمحلات المجاورة، ويواصل فريق المعمل الجنائى فحص آثار الحريق للوقوف علي أسبابه حيث أشارت التحريات الأولية إلى أن السبب ماس كهربائي.

حريق داخل أحد المحلات التجارية في مصر الجديدة

وتعود تفاصيل الحادث، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا، يفيد بنشوب حريق داخل أحد المحلات التجارية في مصر الجديدة.

 وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء.

وفور وصول سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث تم التعامل الفوري من رجال الحماية المدينة مع الحريق، ومحاصرة النيران وإخمادها.
 

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نيابة مصر الجديدة قوات الحماية المدنية مديرية أمن القاهرة مصر الجديدة أثار الحريق ماس كهربائي

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