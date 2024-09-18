انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق محل ملابس في مصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل محل ملابس في مصر الجديدة دون وقوع مصابين أو وفيات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

ونجحت قوات الحماية المدنية في منع امتداد الحريق للمحلات المجاورة، ويواصل فريق المعمل الجنائى فحص آثار الحريق للوقوف علي أسبابه حيث أشارت التحريات الأولية إلى أن السبب ماس كهربائي.

وتعود تفاصيل الحادث، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا، يفيد بنشوب حريق داخل احد المحلات التجارية في مصر الجديدة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء.

وفور وصول سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث تم التعامل الفوري من رجال الحماية المدينة مع الحريق، ومحاصرة النيران وإخمادها.