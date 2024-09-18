عطلة صيفية لزوجين وطفلهما تنتهى بفاجعة داخل محمية طبيعية

شهدت هاواي، مطلع الأسبوع الجاري، فاجعة لحقت بزوج وزوجتها، ذهب لقضاء عطلة صيفية وانتهت الرحلة بحادث مأسوي.

غرق زوجين فى هاواي أثناء عطلة صيفية

وفى التفاصيل، غرق الزوجان الشابان، إيليا وصوفيا تساروك، فى هاواي، وهما من سكان اشنطن فى الولايت المتحدة الأمريكية، تاركين خلفهما ابنًا يبلغ من العمر 18 شهرًا وطفلة لم تولد بعد.

وكانت الزوجة صوفيا كانت حاملًا بطفلها الثاني عندما توفيت هي وزوجها في المياه قبالة سواحل هاوي، وفقًا لتقارير إدارة الإطفاء المحلية وشهادات من أصدقائهما المقربين.

وتم استدعاء فرق الإنقاذ في هاواي بعد ظهر السبت بناءً على بلاغ عن سباحين في محنة داخل محمية أهيهي-كيناو الطبيعية. حين وصلت فرق الطوارئ، عثرت على صوفيا، البالغة من العمر 26 عامًا، غير مستجيبة في الماء، وتم سحبها إلى الشاطئ، حيث بادر رجال الإطفاء بتقديم الإسعافات الأولية ومحاولات الإنعاش القلبي الرئوي.

فشل إنقاذ زوجين أمريكيين غرقا فى هاواي

أثناء عملية الإنقاذ، أبلغ أن صوفيا كانت تسبح مع زوجها إيليا، البالغ من العمر 25 عامًا، والذي لم يتم العثور عليه في البداية، سرعان ما تم اكتشاف جثته في قاع البحر، على بعد حوالي 100 إلى 150 ياردة من الشاطئ، جرى سحبه إلى الشاطئ أيضًا، وبدأت محاولات الإنعاش، لكنها لم تكن ناجحة.

لم يستطع رجال الإنقاذ إنقاذ صوفيا أو إيليا، وأُعلن وفاتهما على الشاطئ، بما في ذلك طفل صوفيا الذي لم يولد بعد.

وترك الزوجان وراءهما الطفل لوجان، البالغ من العمر 18 شهرًا، والذي كان يقيم مع عمته وعمه خلال رحلتهما إلى هاواي. وتم إنشاء حملة على منصة GoFundMe للمساعدة في تغطية تكاليف الجنازة ودعم عائلة الزوجين.