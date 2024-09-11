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حوادث

التصريح بدفن جثة طفل غرق في نيل الصف أثناء انتشال كرة كان يلعب بها

غرق طفل، فيتو
غرق طفل، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة في مصرع طفل غرقًا في نهر النيل بالصف، أثناء لهوه بكرة قدم بجوار نهر النيل.

 

وكشفت التحقيقات أن الجثة لطفل يدعى “يوسف ع”، يبلغ من العمر 11 عامًا، وغرق أثناء لهوه بكرة قدم بجوار نهر النيل.


وأفادت التحقيقات بأن الكرة سقطت في النهر، وأثناء محاولته استعادتها بالقفز في النيل، جرفه التيار ولم يتمكن من السباحة.

 

غرق طفل في الصف

كان  مدير الإدارة العامة للمباحث، اللواء محمد الشرقاوي، تلقى إخطارًا من مفتش مباحث الصف، العقيد محمد العشري، يفيد بمصرع طفل غرقًا.

 

على الفور، انتقل المقدم أحمد حسانين، رئيس مباحث الصف، إلى موقع الحادث، وتم انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري، وتحرير محضر بالواقعة.

 

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