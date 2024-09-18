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خارج الحدود

الاتصالات اللبنانية: أجهزة Icom غير مرخصة ولم تحصل على موافقة الأجهزة الأمنية

ووكي توكي أيكوم،
ووكي توكي أيكوم، فيتو

أعلنت وزارة الاتصالات اللبنانية، اليوم، أن "أجهزة Icom V82 التي تم تفجيرها، لم يتم شراؤها عن طريق الوكيل، ولم يتم ترخيصها من قبل الوزارة، علما بأن الترخيص يتم بعد أخذ موافقة الأجهزة الأمنية".

 

وزارة الاتصالات اللبنانية: الأجهزة التي تم تفجيرها غير مرخصة 


وعبرت وزارة الاتصالات اللبنانية في بيان لها، عن إدانتها  العمل الإجرامي الذي اقترفته اليوم إسرائيل بحق اللبنانيين بتفجيرها أجهزة Icom V82 كانت بحوزتهم".

وشهد لبنان اليوم موجة ثانية من تفجيرات أجهزة الاتصالات بعد 24 ساعة من استهدف البيجر، تبين أنه جهاز "ووكي توكي أيكوم" icom v82.

كما كشفت وزارة الصحة اللبنانية فى بيان لها،  عن  استشهاد 14 شخصا وإصابة أكثر من 450 آخرين بجروح، في موجة التفجيرات الثانية التي طالت أجهزة لا سلكية في مناطق مختلفة.

 

تفجيرات تستهدف أجهزة ووكي توكي أيكوم فى لبنان


وجاء تفجيرات أجهزة ووكي توكي أيكوم (icom)، ضمن مرحلة تفجيرات استهدفت أجهزة الاتصالات اللاسلكية التى يستخدمها عناصر حزب الله.

 اقرأ أيضا: بعد البيجر، مواصفات أجهزة Icom اللاسلكية المستهدفة بموجة التفجير الثانية فى لبنان (فيديو)

 

ومن المعروف أن بطارية ووكي توكي أيكوم icom v82، ضخمة بما يسمح بوضع كمية متفجرات أكبر الأمر الذي يفسر دوي الانفجارات وسقوط عدد من الجرحى.

أجهزة اللاسلكي إيكوم (Icom) مجموعة متنوعة من أجهزة الاتصالات التي تستخدم تقنيات مختلفة للاتصال عبر الراديو.

استهداف أجهزة Icom اللاسلكية لدى عناصر حزب الله 


وتتنوع  أجهزة Icom  لتلبية احتياجات مختلفة، بما في ذلك الاتصالات البحرية، والاتصالات في الطوارئ، والاتصالات المتنقلة وبعض مواقع البناء

ويعد البيجر والووكي توكي أكثر أمانًا في التواصل من الخليوي.

تعتمد هذه الأجهزة على ترددات الراديو للاشتغال، بمعنى أنها لا تحتاج لشبكة اتصالات، وهو ما يجعلها متداولة عند مقاتلي حزب الله.

إيكوم، شركة تصنيع عالمية لمعدات الاتصالات المتقدمة، بما في ذلك أنظمة الراديو ثنائية الاتجاه، وإلكترونيات الطيران، وأنظمة الملاحة البحرية، والشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت، ويستخدمها عناصر حزب الله للتواصل فيما بينهم هربا من اختراق الهواتف التقليدية.

تأسست Icom في أوساكا باليابان عام 1954، بدأت كمستورد للمعدات الإلكترونية الأمريكية الصنع قبل أن تنتقل إلى التصنيع، كان المنتج الأول عبارة عن مذبذب بلوري لأجهزة الراديو، وتوسعت خطوط الإنتاج لتشمل أجهزة الراديو البحرية والطيران، وأجهزة الراديو المتنقلة البرية للسلامة العامة والصناعات التجارية.

بعد البيجر، مواصفات أجهزة Icom اللاسلكية المستهدفة بموجة التفجير الثانية فى لبنان (فيديو)

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