هل دعمت أمريكا إسرائيل في هجومها السيبراني على لبنان؟ دبلوماسي يجيب

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للقاهرة أتت لمناقشة التطورات الأخيرة التي حدثت بالجنوب اللبناني، إذ أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تُستخدم لكي تمارس إسرائيل عدوانها المتواصل.

إمكانيات إسرائيل السيبرانية

وأضاف «بيومي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن التكنولوجيا التي استخدمتها إسرائيل بعيدة عن الإمكانيات السيبرانية للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى اغتيال إسماعيل هنية في طهران واستخدام تل أبيب الأقمار الصناعية في تحديد موقعه.

موقف أمريكا من إسرائيل بعد تفجيرات لبنان

ولفت إلى أن واشنطن تقف متحيرة أمام الرأي العام حول رغبتها في تهدئة الحرب والتزامها بمساندة إسرائيل ودعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

مصلحة بايدن في استمرار الحرب

وتابع: «نتنياهو ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن في الكثير من المرات بأنه لن يوقف الحرب، إذ أن له مصالحه الشخصية في استمرارها، لطالما كانت الحرب مستمرة فنتنياهو بعيد عن المُساءلة القانونية في إسرائيل».

وأكد أن مصر لديها علاقات متميزة وجيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن المشاورات الاستراتيجية، وشدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول الداعمة لمصر عسكريًا واقتصاديًا واستثماريًا.