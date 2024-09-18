الأربعاء 18 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

هل دعمت أمريكا إسرائيل في هجومها السيبراني على لبنان؟ دبلوماسي يجيب

تفجيرات لبنان، فيتو
تفجيرات لبنان، فيتو

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للقاهرة أتت لمناقشة التطورات الأخيرة التي حدثت بالجنوب اللبناني، إذ أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تُستخدم لكي تمارس إسرائيل عدوانها المتواصل.

 

إمكانيات إسرائيل السيبرانية 

وأضاف «بيومي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن التكنولوجيا التي استخدمتها إسرائيل بعيدة عن الإمكانيات السيبرانية للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى اغتيال إسماعيل هنية في طهران واستخدام تل أبيب الأقمار الصناعية في تحديد موقعه.

 

موقف أمريكا من إسرائيل بعد تفجيرات لبنان

ولفت إلى أن واشنطن تقف متحيرة أمام الرأي العام حول رغبتها في تهدئة الحرب والتزامها بمساندة إسرائيل ودعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

 

مصلحة بايدن في استمرار الحرب

وتابع: «نتنياهو ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن في الكثير من المرات بأنه لن يوقف الحرب، إذ أن له مصالحه الشخصية في استمرارها، لطالما كانت الحرب مستمرة فنتنياهو بعيد عن المُساءلة القانونية في إسرائيل».

الحوار الاستراتيجي بين مصر وأمريكا.. وزير الخارجية يشيد بالشراكة الممتدة لعقود مع واشنطن.. وتوافق للرؤى حيال حرب غزة والتطورات الإقليمية

انفجار نظام الطاقة الشمسية في عدد من المنازل جنوبي لبنان

وأكد أن مصر لديها علاقات متميزة وجيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن المشاورات الاستراتيجية، وشدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول الداعمة لمصر عسكريًا واقتصاديًا واستثماريًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أمريكا إسرائيل لبنان بايدن نتنياهو

مواد متعلقة

انفجار نظام الطاقة الشمسية في عدد من المنازل جنوبي لبنان

تفجيرات يالمنازل والسيارات، استهداف أجهزة لاسلكية محمولة من فئة جديدة فى لبنان (فيديو)

أول تعليق من السفير الإيراني على إصابته في لبنان

موجة ثانية من تفجيرات أجهزة اتصالات لاسلكية فى لبنان

الأكثر قراءة

مع توقعات رفع قيمة الجنيه، خبير اقتصادي يطلق تحذيرًا بشأن أسعار السلع

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين بولونيا وشاختار في الشوط الأول

حقيقة رفع سعر الخبز السياحى والمدعم بعد زيادة أنبوبة الغاز

أون تايم سبورتس تعلن إذاعة مباراة الأهلي وجورماهيا بدوري أبطال أفريقيا

رسميا، 9 فرق تنافس على اللقب بدوري الموسم المقبل وهبوط فريقين فقط

الفيدرالى الأمريكى يخفض سعر الفائدة 0.50 % فى أول خفض منذ 2020

ارتفاع سعر الدولار فى البنك المركزى بختام تعاملات اليوم

توقعات بصعود أسعار الذهب حال خفض الفوائد الأمريكية

منوعات

المزيد

شركة طيران عالمية تضع شروطا مشددة لمظهر العاملين ومواصفات الملابس الداخلية للمضيفات

تعيين ملكة جمال تركيا طبيبة لبلدة نائية

مستلزمات المدارس، أسعار الكراسات بمكتبات النزهة الجديدة (فيديو وصور)

العثور على 25 كيلو زبدة تعود للقرن الـ 16 فى أيرلندا طعمها كما هو

المزيد

خدمات

المزيد

طن الصويا يتراجع 1000 جنيه، تعرف على أسعار الزيت الخام بالأسواق

أسعار النحاس اليوم الأربعاء 18-9-2024 في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الليمون والفلفل الرومي في سوق العبور

سعر القصدير اليوم الأربعاء 18- 09- 2024 عالميا

المزيد

انفوجراف

بعد تبرؤها من صلاح الدين التيجاني.. 5 شروط رئيسية للبقاء مع الطريقة التيجانية الرسمية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز إخراج زكاة المال للأهل؟ الإفتاء تجيب

مبادئ ومعتقدات الطريقة التيجانية، تعرف عليها

شباب حول الرسول، أنس بن مالك "خادم النبي، وآخر من توفي من الصحابة"

المزيد
الجريدة الرسمية